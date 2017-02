Thuis-acteur Bill Barberis (34) heeft zijn oude Volvo verkocht. Hij nam die beslissing na de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen, begin deze maand. Daardoor mogen vervuilende ­wagens alleen tegen forse betaling nog in de stad rondrijden. Dat had Barberis er niet voor over. Op Instagram nam hij ­afgelopen weekend afscheid van zijn ­wagen: “Vaarwel, Vovo. Je wordt nu al gemist. Weer een auto minder.”