Shockerende beelden: zaalvoetballers gaan tegenstanders brutaal te lijf

Jabbeke - Twee spelers en één supporter van zaalvoetbalploeg De Plakkers uit Varsenare belandden vrijdagavond in het ziekenhuis. Niet omdat de wedstrijd te potig was, maar omdat de tegenstanders hen na de wedstrijd te lijf gingen.

De zaalvoetbalploeg speelt in derde nationale en moest vrijdagavond tegen Etterbeek spelen in Elsene. De wedstrijd zelf was geen succes voor de Varsenarenaars. Ze gingen met 7-4 de boot in. De spelers waren dan ook enorm verbaasd om wat er na de wedstrijd gebeurde. Toen ze naar hun bus stapten, werden ze opgewacht door spelers en supporters van de tegenstander.

De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Ze zouden ook camerabeelden van het hele gebeuren hebben.(tlg)