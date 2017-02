Stuntaanbieding: gratis wagen bij aankoop appartement, ... maar er schuilt wel addertje onder het gras

Boom - Een man die zijn appartement in Boom maar niet verkocht krijgt, besloot om het over een andere boeg te gooien. Wie zijn appartement met garage koopt, krijgt er gratis een nieuwe wagen bij.

Er schuilt echter wel een addertje onder het gras. De wagen die de koper erbij krijgt is wel degelijk een spiksplinternieuwe auto, maar het betreft een kleine Smart ter waarde van 10.000 euro.

Daar is ook een goede reden voor. Geen enkele grotere wagen past immers in de garage van het appartement. Een vervelende steunpilaar voor de garagepoort zorgt ervoor dat wagens die groter zijn dan een Smart niet kunnen parkeren. Zelfs met een kleine Smart is dat geen evidente klus.

Originele aanpaak

“Er is hier in de buurt echt een parkeerprobleem. Bovendien is de garage zodanig ingeplant, als laatste van een rij garages, dat die alleen maar bereikbaar is met een kleine wagen. Bij wijze van stunt geven we bij de aankoop van deze locatie er een Smart bij ter waarde van 10.000 euro. Die meet slechts 2,6 meter”, zegt Sam Hellemans van het verzekeringskantoor Kebam nv.

Mathias Van de Walle (De Huisleverancier) zegt dat ze een zeer jonge firma zijn en alles wat origineler willen aanpakken. “Daar kadert deze stunt perfect in. De koper moet wel toehappen gedurende de twee uur dat het appartement zaterdag 18 februari te koop wordt aangeboden om de Smart er bij te krijgen. De koper kan de 10.000 euro kostende Smart upgraden, kleur kiezen, enz.”. Het staat u zelfs vrij de wagen te verkopen. Het appartement staat sinds 4 maanden te koop bij De Huisleverancier. De volledig gerenoveerde ruimte meet 126m² met compleet nieuwe badkamer en keuken, twee slaapkamers, berging en garage. De prijs is 175.000 euro.

Het aanbod is wel enkel geldig tijdens de Openhuisdag van zaterdag 18 februari, tussen 14 en 16 uur. Meer info op dehuisleverancier.