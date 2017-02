Toeriste wil olifant aaien, maar dit had ze niet zien aankomen

Speel niet met olifanten als ze er geen zin in hebben: het is een wijze les die toeriste Whitney Lavaux geleerd heeft toen ze op haar vakantie in Thaïland een olifant probeerde te aaien. De Amerikaanse toeriste werd zonder aarzelen meters weggeslingerd door het dier.

In de rivier kunnen toeristen zich voor weinig geld tussen de olifanten begeven. De olifant in het filmpje had duidelijk geen zin in menselijke affectie en greep de toeriste met zijn slurf beet, om ze vervolgens de lucht in de katapulteren. De vrouw lijkt gelukkig niet gekwetst, want ze staat meteen weer op.

Na het incident postte Lavaux nog een foto met een olifant op Instagram. Het bijschrift luidt “deze vond mij ten minste leuk.”