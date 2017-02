Student (18) dood aangetroffen in douche na avondje uit

Arendonk / Geel - Een 18-jarige student is eind vorige week om het leven gekomen, vermoedelijk nadat hij gevallen was in de douche.

Het gaat om Pieter-Jan Sels uit Arendonk. De jongeman stierf in Geel, waar hij op kot zat. Hij was donderdag nog met een aantal vrienden weggeweest. Toen hij ‘s avonds laat weer op kot kwam, heeft hij nog een douche genomen.

Water in kelder

De ochtend erop merkten kotgenoten dat er water in de kelder stond. Dat bleek afkomstig van de douche die was blijven lopen. Pieter-Jan lag dood in die douche. Wat er net gebeurd is, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is Pieter-Jan gevallen, door uit te glijden of door en beroerte, en is hij mogelijk slecht terechtkomen, waarna hij stierf.

Rugby

De jongeman was lid van rugbyclub Pittbulls in Arendonk. Daar wordt verslagen gereageerd op de dood van hun teamgenoot. De wedstrijd die de Pittbulls afgelopen weekend moesten spelen, was er een ter ere van Pieter-Jan. Er werd onder andere een minuut stilte gehouden. De teamgenoten van Pieter-Jan speelden ook met een rouwband.