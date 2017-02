Carrasco schittert weer na moeilijke periode en krijgt lof van coach

Yannick Carrasco beleefde niet zijn beste weken bij Atlético Madrid, maar tegen Celta de Vigo liet hij zondagavond zien dat hij nog steeds belangrijk is voor de ploeg. In de laatste vijf minuten bogen de Madrilenen een achterstand (1-2) om naar een overwinning 3-2), met onder meer een beauty van onze landgenoot.

Carrasco die de afgelopen tijd achtervolgd werd door de Spaanse media die zijn houding afkeurden, leek alle ellende van zich af te schieten toen hij met een prachtige volley de 2-2 maakte. “Ik weet niet of het mijn beste goal ooit was, maar het was een mooie”, liet hij na afloop weten. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik ben heel blij met de drie punten.”

Flesje

De Rode Duivel had de afgelopen weken niet gemakkelijk. Hij kreeg niet het aantal speelminuten dat hij graag zou willen en kwam regelmatig in opspraak door zijn gedrag. Zo leek hij te slapen op de bank tijdens het duel met Leganés en schopte hij een week eerder tegen een flesje water toen trainer Diego Simeone hem wisselde. “Ik was niet boos op de trainer of op de wissel, maar op mezelf. Ik heb karakter en een speler moet karakter hebben om verder te kunnen komen. We hebben erover gepraat met de groep en ik heb mijn excuses aangeboden. Het zijn dingen die kunnen gebeuren, maar natuurlijk niet elke week.”

Ook Simeone was weer positiever gestemd over zijn speler. “Hij werkt hard om beter te worden. Hij is het seizoen heel sterk begonnen en verbeterde al zijn statistieken. In Barcelona had hij kansen en vandaag ook. Van de drie goals vandaag, was die van hem het mooist.” De coach liet onlangs nog weten dat Carrasco had aangegeven niet aan de rechterkant te willen spelen en daar was Argentijn niet van gecharmeerd. Carrasco moest spelen waar hij dat wilde. “Ik heb nooit gezegd dat ik daar niet wil spelen”, liet Carrasco daarover weten.