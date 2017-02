Kinderen verliezen beide ouders in twee weken tijd aan kanker

Een terminaal zieke mama van drie is gestorven amper vijf dagen nadat haar zieke man overleed in het ziekenhuis. Op een hartverscheurende foto die haar familie deelde, is te zien hoe de twee elkaars hand vasthouden op hun laatste dag samen.

Het Britse koppel en hun kinderen kregen de ergste nachtmerrie te verwerken. Bij schrijnwerker Mike Bennet (57) werd in 2013 een hersentumor vastgesteld. Zijn vrouw Julie en de kinderen Luke (21), Hannah (18) en Oliver (13) besloten hem in zijn laatste levensjaren thuis te verzorgen. In mei vorig jaar gebeurde het ondenkbare en werd ook bij Julie, die lesgaf op de lagere school, kanker vastgesteld. Die had zich al uitgezaaid over haar lever en nieren.

Hun vrienden schoten in actie en zetten een hulpactie op poten. Ze zamelden geld in en wilden zo de terminale ouders garanderen dat hun kinderen niets te kort zouden komen. Julie Bennet (50) overleed zaterdag, vijf dagen nadat ook haar man Mike (57) was overleden. De drie kinderen zetten een hartverscheurende foto online waarin de twee, enkele uren voor zijn dood, elkaars hand vasthouden in het ziekenhuis van Merseyside.

Luke, Hannah en Oliver Foto: justgiving

“We zijn allemaal die bedroefd toen we deze ochtend het overlijden van Julie vernamen”, laat een vriend van de familie weten. “Toch is ze gestorven, in de wetenschap dat mensen dichtbij en over heel het Verenigd Koninkrijk zich samen hebben ingezet om de kinderen te steunen.”

De fundraising haalde intussen al meer dan 125.000 euro op. “De kinderen zijn overweldigd door alle liefde en steun en willen hun dankbaarheid tonen voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Hun mama is daardoor vredig kunnen heengaan naar hun papa Mike, die eerder deze week overleed.”