Preud’homme zet Club Brugge op scherp: “Ik begin een patroon te zien”

’t Is niet al goud dat blinkt. Club Brugge heeft zijn feestweek niet kunnen afsluiten met een sportief feestje. Een weinig efficiënt blauw-zwart kreeg handenvol kansen, maar scoorde niet. Lokeren deed dat wel, nota bene voor het eerst in vier thuismatchen. Vier matchen voor de start van Play-off 1 staan Club Brugge en Anderlecht weer op gelijke voet. Preud’homme waarschuwt dan ook: “We moeten ons fanatisme terugvinden, want op verplaatsing scoren we te weinig.”

De Lokerse coach Runar Kristinsson gaf zonder problemen toe dat zijn ploeg de zege niet verdiende, maar dat het deze keer wel dat tikkeltje geluk had. “Onze vorige thuismatchen waren tegen Anderlecht en AA Gent, twee keer 0-0. En tegen hen hadden we respectievelijk een vijftal grote kansen en heel wat countermogelijkheden gecreëerd. Van de drie toppers die we thuis speelden, verdienden we het minst om deze te winnen.” Lastig babbelen wanneer je een glimlach moet onderdrukken, zelfs voor een koele IJslander.

Michel Preud’homme knikte. “Als ik vergelijk met AA Gent en Anderlecht, dan hebben wij hier het hoogste aantal kansen gecreëerd en Lokeren het minste. Maar alleen het aantal doelpunten telt.” Waarna de Brugse trainer zijn strenge kant liet zien. “Als we deze wedstrijd hadden willen winnen, dan hadden we een stuk scherper moeten zijn. Ik noem het fanatisme tonen. Vooral in de zone van de waarheid. Ik denk maar aan twee of drie momenten dat Lokeren de bal terugspeelde naar Copa en wij geen druk gingen zetten. Of op het einde toen Jelle (Vossen, nvdr.) nog een kans kreeg, Copa zijn schot loste en niemand van ons reageerde. Wel, als je bij de les bent, dan weet je dat zoiets kan gebeuren en scoor je gewoon. En daarmee wil ik niet alleen mijn spitsen aanspreken, ook andere spelers. Op een gegeven moment stonden we zelfs met acht man in hun strafschopgebied.”

Scoringsprobleem

“Ik begin een patroon te zien”, vertelde Preud’homme. “Op verplaatsing scoren we te weinig. De 0-3 op Standard was een uitzondering, maar tegen andere topploegen als AA Gent (2-0), Anderlecht (0-0), Zulte Waregem (0-0) of Charleroi (1-0) lukte het ons niet.”

Net als op bezoek bij KV Oostende (1-0). Erg opvallend, zeker omdat Club momenteel aan een reeks van 54 thuiswedstrijden zit waarin het scoorde. Eén match verwijderd van een all time record. Een frappant verschil, maar hoe verhelp je dat in godsnaam? “Er is geen algemeen recept, hé”, aldus MPH. “En je kunt het ook niet blijven oplossen met positiewissels (Preud’homme gooide twintig minuten voor tijd geheim wapen Wesley opnieuw in de strijd, nvdr.) of andere bewegingen. Het is iets psychologisch, iets waar je op moet hameren. Iets waar ik me misschien weleens kwaad over moet maken. Vorig seizoen in Play-off 1 toonden we fanatisme, goed fanatisme. Was dat er in deze match ook geweest, hadden we wel twee of drie keer gescoord.”