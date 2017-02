Hij bood hulp tijdens haar astma-aanval, maar toen bleek dat hij andere plannen had

Evie Merrygold (18) was vrijdagnacht aan het feesten in een club in Manchester toen ze een astma-aanval kreeg. Ze had moeite met ademhalen en ging naar buiten. Daar stortte ze in op de stoep. Een behulpzame man stelde haar voor om de ambulance te bellen, maar al snel bleek dat hij iets anders wilde.

Evie stortte in op de soep en werd pas vijf minuten later wakker. Er stonden mensen rond haar, waaronder een man die haar vriendelijk aanbood medische hulp te bellen. Toen hij haar telefoon nam, ging hij er echter mee lopen.

#Tweetmybrands Man posing as 'good samaritan' offers to call ambulance for teen having asthma attack -… https://t.co/Dw1MnDnWuL #Branding pic.twitter.com/mJ6G6d5YNJ — Tweetmybrands (@tweetmybrands) 13 februari 2017

“Ik kan niet beschrijven hoe het voelt. Het feit dat hij zei dat hij me wou helpen en dan gewoon wegliep met mijn telefoon... Waarom heeft hij mijn gsm dan niet gewoon gepakt?”, reageert Evie in een plaatselijke krant. “Nu vraag ik me af of hij me gevolgd is en bedenk ik dat het nog veel erger had kunnen aflopen, want ik was echt bewusteloos.”