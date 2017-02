Waarom droeg Tom Waes plots een verband in ‘Reizen Waes’?

Dat ze in het Georgische dorpje Shukhuti graag liters wijn achterover gieten, kon u zondag zien in ‘Reizen Waes’. Daar deed Tom Waes mee met lelo burtiss, een eeuwenoude rugbytraditie. Maar niet zonder eerst het volledige ritueel te volgen.

Aan de vooravond van de wedstrijd moet de rugbybal namelijk eerst klaargemaakt worden bij een deelnemende familie. Elke deelnemer krijgt er die avond per rondje één liter wijn, geschonken in de rugbybal. Het ideale recept voor een dronken avond.

Ook Tom Waes bleek na verschillende rondjes stevig beneveld. “Maar de rest van deze gezellige avond besparen we jullie”, klonk het nog in de uitzending, die volledig gewijd was aan Georgië.

Maar even later - de dag van de wedstrijd zelf - kregen we Waes te zien met een verband aan zijn linkerhand. Het resultaat van een uit de hand gelopen avond? “Zo erg was het gelukkig niet”, klinkt het bij Jesse Fabré van productiehuis DeMensen. “Het verband rond zijn hand was het gevolg van een incident tijdens een eerdere opname. Dus het heeft niets te maken met de dronken avond zelf. Net zomin liep hij de blessure op tijdens de rugbywedstrijd ”, verzekert Fabré nog.

Tijdens zijn rondreis door Georgië was het overigens niet altijd pracht en plezier. Zo nam de lokale gids Tom Waes ook mee naar Zuid-Ossetië. Daar kwam er na de oorlog van het ene moment op het andere een grens tussen Zuid-Ossetië en Georgië. Families werden gescheiden en hebben tot op vandaag enkel contact met een prikkeldraad tussen hen. Een schrijnend tafereel: