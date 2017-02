Met dit trucje ruikt je huis de hele dag naar verse koffie

Een huis dat naar koffie ruikt en dat een hele dag lang: met dit trucje hoeft je koffiemachine geen overuren te draaien.

Je kunt zelf heel makkelijk een soort geurkaars maken die de geur van versgemaakte koffie in huis verspreidt. Neem één tot drie kopjes en vul te tot aan de rand met koffiebonen naar keuze. Zet nu in het midden van het kopje een theelichtje met vanilleparfum. Laat de kaarsjes volledig opbranden en geniet van een gezellige koffiegeur. De kans dat je zin zal krijgen om een kopje te zetten, is bestaande.