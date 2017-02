Ref Boucaut is de gebeten hond en dat is niet de eerste keer...

Scheidsrechter Alexandre Boucaut was kop van Jut na afloop van de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Standard voor de Waaslanders. Het is niet de eerste keer dat een club haar ongenoegen uit over de scheidsrechter: eerder maakte hij zich al onpopulair bij AA Gent en Club Brugge.

Waasland-Beveren-speler Ibrahima Conté keek tegen Standard al na een halfuur tegen een tweede gele kaart aan. Eerst bestrafte Boucaut hem nadat hij uit frustratie de cornervlag kapot getrapt had, vervolgens zette de Guineeër iets te enthousiast de jacht in op Ibrahima Cissé. Boucaut twijfelde niet en sloot om Conté uit. De lichte rode kaart en het wegkijken bij fouten van Standard zorgt voor wrevel bij Waasland-Beveren. Voorzitter Dirk Huyck: “Dit kan toch echt niet meer. Ik denk dat het duidelijk is dat we hierop moeten reageren. We gaan snel overleg plegen, maar we denken er sterk aan om scheidsrechter Boucaut te wreken.”

Maat vol

Het zou niet de eerste keer zijn dat Boucaut gewraakt wordt. Eind vorig jaar deed KAA Gent dat naar aanleiding van een strafschopfase in de wedstrijd tegen Club Brugge. Neto kreeg een stevige duw van -Denswil te verwerken in het strafschopgebied. De Waalse scheidsrechter floot geen strafschop en bleef na het bekijken van de beelden vasthouden dat hij de juiste beslissing had genomen, tot groot ongenoegen van de Oost-Vlamingen. “Onze club begrijpt dat iedereen zich kan vergissen en dat dus ook een scheidsrechter een foutieve inschatting kan maken tijdens een wedstrijd”, stond te lezen op de clubwebsite. “Maar nadien waren alle analisten en ex-scheidsrechters het er over eens dat dit een strafschop was. Toch bleef referee Boucaut de dag nadien in een kranteninterview expliciet volhouden dat hij de juiste beslissing had genomen door geen strafschop te fluiten.” De club besliste daarop om de Waalse ref te wreken.

Uithaal Club Brugge

En in 2013 haalde Club Brugge al uit naar Boucaut nog voordat de wedstrijd tegen Standard begonnen was. De Bruggelingen plaatsten toen een artikel op hun website waarin de club zich vragen stelde bij de benoeming van Boucaut voor de wedstrijd. “Met Alexandre Boucaut selecteerde de scheidsrechterscommissie een spelleider die Club de afgelopen twee jaar zwaar benadeelde.” De Waalse referee maakt zich dus steeds minder populair bij de clubs...

Weiler excuseert zich bij Laforge

Nicolas Laforge maant Anderlecht-coach René Weiler aan tot kalmte. Foto: Isosport

Ook Anderlecht-coach René Weiler had het zondag aan de stok met de ref. Meestal beschikt de Zwitser over een goeie zelfbeheersing, maar toen scheidsrechter Nicolas Laforge een penalty floot bij 3-1 ging de RSCA-coach toch uit zijn dak. De ref moest hem even aanmanen om kalm te blijven als hij niet naar de tribune wilde gestuurd worden. Bij de strafschop trok Kara Mbodj toch duidelijk aan het truitje van ­Gueye, die weliswaar ook zijn short vasthad.

“Ik heb de beelden achteraf bekeken en geef mijn fout toe”, was Weiler eerlijk. “Het was een terechte penalty en ik excuseer me tegenover het publiek zoals ik dat ook deed tegenover de scheidsrechter. Maar goed... het was een intense wedstrijd waarbij iedereen meeleefde omdat er veel spektakel was.”