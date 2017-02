Heb jij je partner al eens ‘bedrogen’ op Netflix? Bijna de helft zou het doen en het levert zware ruzies op

Je partner en jij volgen samen een serie op Netflix, maar bij de volgende aflevering is die niet aanwezig. Wat doe je: kijken of niet? Bijna de helft zou kijken en ruim een vijfde zou er bovendien achteraf ruzie over maken. Zie daar, het fenomeen van ‘Netflix Cheating’.

Netflix voerde zelf het onderzoek uit en daaruit blijkt dat liefst 48% van bij koppels die gebruik maken van de streamingdienst een van de partners weleens alleen verder kijkt naar een serie die ze samen kijken. In de meeste gevallen (27%) gebeurt dat wanneer de partner slaapt, maar ook 26% kijkt een serie op z”n eentje verder op het werk. Bij 23% gebeurt het ‘bedriegen’ terwijl de partner op reis is.

Orange Is The New Black, House of Cards en Daredevil blijken, in de VS, de meest verleidelijke series om je partner mee te ‘bedriegen’. In 22% van de gevallen hebben koppels er al ruzie over gehad.