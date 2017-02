Bekijk hoe PSG schietoefening houdt voor clash tegen Barcelona, dat er zelf ook zes scoort

In samenwerking met Eleven Sports biedt Sportwereld u elke maandag een overzicht aan van het Spaans, Italiaans en Frans voetbal.

In de Franse competitie hielden zowel PSG als leider Monaco schietoefeningen, terwijl Nice alweer pluimen liet (video boven -klik hier voor de stand).

In de Spaanse competitie won de top-vijf zijn match. Status quo bovenaan dus, waar Real Madrid één puntje voorsprong houdt op Barcelona. De Koninklijke heeft wel twee matchen minder gespeeld (klik hier voor de stand).

In de Serie A tot slot stevent Juventus probleemloos af op de titel. Gonzalo Higuain was alweer de grote held van de Oude Dame. Nummer twee AS Roma won ook, met dank aan ene Radja Nainggolan. En bij Napoli kijken ze vooral uit naar de clash met Real Madrid. Dries Mertens scoorde een keer niet, maar had wel een stevige voet in beide goals van de Napolitanen (klik hier voor de stand).