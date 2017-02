Hoe ik ontdekte dat mijn vader een moordenaar was

Toen ze klein was, was zaterdag haar favoriete dag van de week. Renee McBryde wist dat ze dan de stem van haar vader gedurende enkele minuten via de telefoon kon horen. Omdat hij een “heel belangrijk en drukbezet man” was, had ze hem nog nooit in levenden lijve ontmoet.

Haar moeder en haar oma hadden haar altijd verteld dat hij CEO was van een groot bedrijf. Volgens hen had hij het zo druk “dat hij nooit tijd had om de fabriek te verlaten”. Als troost mocht ze hem van haar oma ieder weekend bellen.

Iedere zaterdag zat ze geduldig te wachten tot de telefoon rinkelde. Ze mocht nooit zelf opnemen, maar ze wist altijd dat het haar vader was. Tijdens hun korte gesprekken - over school, vrije tijd en haar grootouders - gaf hij zijn collega’s zelfs vaak door.

“Als kind was ik geobsedeerd door de reclame van Cottee’s Cordial (het bedrijf waar haar vader zogezegd werkte, red.)”, zegt de Australische Renee McBryde (34) aan news.com.au. “Ik zong het deuntje altijd mee en vertelde iedereen dat mijn vader de baas was.”

Daughter of Sydney murderer Michael Caldwell reveals how she found out about her father's shocking past https://t.co/Wey63CvTBd pic.twitter.com/UHbwLm2kwa — nzherald (@nzherald) 13 februari 2017

Levenslang

Maar toen Renee zes jaar oud was, kreeg ze opnieuw telefoon. Deze keer kreeg ze de waarheid te horen. “Hij had beslist dat het tijd was om mij de waarheid te vertellen”, zegt Renee. “Hij zei dat hij me eens in levenden lijve wou zien, maar dat zoiets niet kon tenzij hij alles opbiechtte.”

Hij vertelde dat hij al die tijd vanuit de gevangenis had gebeld omdat hij veroordeeld was tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op twee mannen in Sydney in 1981.

“Ik begreep niet hoe ernstig de waarheid was”, klinkt het. “Ik wist wel een beetje wat een gevangenis was, maar niet zoals een volwassene. Pas later drong het tot me door hoe erg de feiten waren.”

Overweldigend

Volgens Renee hebben de leugens uit haar kindertijd een grote impact gehad op haar latere leven. “Ik was altijd voorzichtig met wat ik over mezelf vertelde. Ik wist dat ik niet te veel kwijt kon over mijn persoonlijk leven. Voor mijn moeder was het wel een opluchting. Zo had ze eindelijk iemand om haar verhaal mee te delen.”

Toen Renee acht jaar oud was, ontmoette ze haar vader voor het eerst. Een overweldigende ervaring waar ze nu het boek ‘The House of Lies’ over heeft geschreven. “Toen ik hem zag, drong het pas echt goed tot me door. Ik zou nooit een normale vader hebben.”