Schrijven Messi en Ronaldo deze week geschiedenis in de Champions League?

Deze week begint de Champions League weer en dus hervatten Messi en Ronaldo hun race om als eerste de kaap van 100 goals te bereiken.

Messi gaat in de kraker tegen Paris Saint-Germain proberen om zijn doelpuntentotaal van 93 goals in de Champions League op te krikken. Ronaldo heeft twee goals meer dan zijn eeuwige rivaal en staat er dus iets beter voor om als eerste 100 goals te scoren in het kampioenenbal en zo geschiedenis te schrijven. Ter vergelijking: Benfica zal net zoals Ronaldo en Messi in de wedstrijd tegen Dortmund een poging doen om haar 100ste doelpunt te maken in de Champions League. De Portugese club zit aan 97 goals, net iets meer dan Ronaldo en Messi.

Ook Mertens op recordkoers

Mertens heeft een goede vorm te pakken. Foto: AFP

Niet alleen Ronaldo zal in de wedstrijd tegen Napoli proberen om zijn doelpuntentotaal te verhogen. Ook Dries Mertens kan een record op zijn naam schrijven. De pocketspits moet nog één keer het net vinden voordat hij Edison Cavani evenaart met vijf doelpunten in de Champions League voor de Italiaanse club.