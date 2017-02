Een jaar geleden was David dakloos. Zo ziet hij er nu uit

Eén jaar geleden leefde hij op straat en moest hij bedelen voor geld en eten. Maar in twaalf maanden tijd heeft een dakloze man uit de Engelse stad Chester een fantastische transformatie ondergaan. En dat allemaal dankzij een gratis koffie en sandwich.

Op een koude dag in februari vorig jaar kocht een onbekende persoon een bonnetje voor een koffie en een sandwich. Dat doneerde hij aan een dakloze man: David.

Een jaar geleden ging hij binnen in een winkel van Charity Supporting Homeless Assisting Refugees Everywhere (SHARE) om het warme drankje en het broodje op te halen. En dat veranderde zijn leven.

“Twaalf maanden geleden kwam David langs in onze winkel in Chester om een koffie en een broodje op te halen”, schreef de organisatie zaterdag op Facebook. “David was dakloos en had het moeilijk met zijn leven op straat. Sinds die dag hebben onze vrijwilligers hem geholpen om zijn leven om te gooien. Gisteren mocht hij gaan solliciteren. Wij hebben hem geholpen met zijn CV en hebben ervoor gezorgd dat hij er piekfijn uitzag. Vandaag kwam hij vertellen dat hij dinsdag mag beginnen werken.”

David had de liefdadigheidsorganisatie zelf gevraagd om zijn verhaal te posten. Om anderen te tonen dat er licht is aan het einde van de tunnel. “Hij blijft iedereen ook aanmoedigen om daklozen en de organisaties te helpen zodat er meer mensen van straat geraken, werk vinden en een mooie toekomst krijgen.”