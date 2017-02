Tweelingen in Hollywood: trend of puur toeval?

Jennifer Lopez, Mariah Carey, Céline Dion, Julia Roberts en Angelina Jolie zijn het al, maar binnenkort worden ook Beyoncé en Amal Clooney mama van een tweeling. En de vrouw van Pharrell Williams is onlangs bevallen van een drieling. Is het eigenlijk allemaal nog toeval dat wereldberoemde Hollywoodsterren niet één maar meer baby’s krijgen of is er meer aan de hand? Fertiliteitsexperte Petra De Sutter, verbonden aan het UZ Gent, legt het uit.

Tweelingen lijken wel een trend in Hollywood, maar dat sterren op voorhand tekenen voor twee(of meer) kinderen lijkt onwaarschijnlijk. “Ik kan niet bevestigen dat beroemde koppels een tweeling ‘bestellen’ en ik kan me ook niet voorstellen dat Amerikaanse artsen aan zoiets zouden willen meewerken. Het zou een heel verontrustende en bovenal onverstandige trend zijn. Tweelingen worden niet zelden te vroeg geboren, wat gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen”, klinkt het.

Sneller zwanger

Wat volgens de specialiste wel mogelijk is, is dat veel sterren niet lang aarzelen om voor in-vitrofertilisatie te kiezen. “Ik kan me inbeelden dat die mensen sneller hulp zoeken dan iemand anders: ze hebben het geld om de kansen op een bevruchting meteen te vergroten. Ze zijn zich goed bewust van het feit dat ze in zo’n geval meer kans hebben op een tweeling, maar zijn bereid om bepaalde risico’s te nemen”, zegt De Sutter.

Foto: Photo News

Baby’s op de agenda

De populariteit van IVF kan volgens de experte te wijten zijn aan de drukke agenda’s van beroemdheden. “Kinderen van celebs moeten vaak in de planning passen. Daarom investeren ze vaak in een zwangerschap om het allemaal te regelen wanneer het hen het best uitkomt. Die evolutie zien we trouwens in de hele samenleving, ook bij ons. Meer en meer mensen wachten niet meer op de natuur, ze willen alles onder controle hebben”, zegt ze. Een voorstander is De Sutter echter niet: “Neem er geen voorbeeld aan.”

Leeftijd

Uiteraard kan ook de leeftijd van Hollywoodsterren een doorslaggevende factor zijn om voor IVF kiezen. Beyoncé en andere beroemde mama’s van meerlingen verwelkomden hun kindjes (ruim) na hun 35ste verjaardag. “Wanneer je de natuur een handje wil helpen, is afhankelijk van persoon tot persoon. Meestal zien we dat vrouwen na een jaar proberen langsgaan bij de gynaecoloog om zich te laten onderzoeken. Afhankelijk van de diagnose kunnen ze verder afwachten of zich laten behandelen”, klinkt het.

Jaar proberen

De Sutter voegt eraan toe dat 85 procent van 30-jarige dames die zwanger willen raken binnen het jaar ook echt zwanger zullen zijn. Bij 40-jarige vrouwen zal dat aantal dalen tot 50 procent. Ze raadt aan om voor de eisprong twee à drie keer per week te vrijen om de kansen op een natuurlijke zwangerschap te vergroten. “Een spermacel overleeft drie dagen, een eicel maar één dag. Je moet als het ware een overlap creëren.”