Anderlecht en Zenit dagen elkaar uit... met wafels en Manneke Pis

. @zenit_spb @fczenit_en Enjoy, but don’t forget the other amazing things Brussels has to offer ! #RSCA #UEL pic.twitter.com/moxRTdzxNG

Donderdag ontvangt Anderlecht het Russische Zenit Sint-Petersburg in de 1/16e finales van de Europa League. Beide clubs daagden elkaar echter nu al uit op Twitter...

Een lange winterstop en vroeg naar België reizen, heeft zo zijn voordelen. Omdat Zenit Sint-Petersburg vrijdag al in Brussel arriveerde, kon coach Mircea Lucescu Anderlecht dit weekend persoonlijk komen scouten. En de rest van de ploeg bekeek aandachtig de beelden. "We are watching you...", zette Zenit op Twitter.

"En, genoten van de show?", antwoordde Anderlecht, waarna Zenit begon over Belgische wafels...

Het antwoord van Anderlecht liet echter opnieuw niet lang op zich wachten: "Geniet ervan, maar vergeet niet de andere geweldige dingen die Brussel heeft te bieden", met een hilarisch filmpje van Obradovic en Boeckx die Zenit welkom heten...