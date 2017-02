Ex-Rode Duivel Daniël Van Buyten na woelige periode alweer weg bij Standard

Standard en sportief raadgever Daniël Van Buyten zetten met onmiddellijke samenwerking hun samenwerking stop. Dat meldt de Luikse club maandag op haar website. Sportief directeur Olivier Renard krijgt nu alleen de sportieve leiding van de club in handen.

“De voorzitter van Standard, Bruno Venanzi, en zijn sportief raadgever Daniel Van Buyten hebben beslist om hun samenwerking te beëindigen”, klinkt het op de website van de Luikenaars. “De sportieve leiding van Standard zal uitsluitend toevertrouwd worden aan sportief directeur Olivier Renard, die vanaf vandaag rechtstreeks zal rapporteren aan de voorzitter van de club. Standard wil Daniel Van Buyten bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen 17 maanden bij de club en wenst hem het beste toe in zijn verdere carrière.”

Van Buyten liet onlangs zijn ongenoegen blijken na de voorbije transferperiode. De tegenvallende sportieve resultaten en het nakende mislopen van play-off 1 zette de bestuurskamer onder hoogspanning. Zijn vertrek komt dus niet onverwacht.

Te veel makelaar

Na zijn topcarrière als voetballer tekende Daniël Van Buyten anderhalf jaar geleden een contract voor twee seizoenen als sportief raadgever bij Standard. Met een jaarsalaris van 600.000 euro werd hij één van de best betaalde werknemers bij de Rouches. Zijn troeven: een groot netwerk en zijn bekende naam.

Anderhalf jaar later stond Van Buyten in Luik vooral bekend om zijn soloacties en beperkte communicatie. Hij liet spelers op proef komen zonder anderen in te lichten en lijkt soms meer als een spelersmakelaar te werken dan als een echte clubman.

Natuurlijk had hij een hechte band met een topmanager als Christophe Henrotay, die al veel deals regelde voor Standard, maar hij benaderde ook veel Luikse jeugdspelers om ze eventueel binnen te loodsen bij het makelaarsbureau van Henrotay. De 84-voudige Rode Duivel volgde soms zijn eigen agenda zonder veel verantwoording te moeten afleggen. Zo was hij een voorstander van de komst van coach Yannick Ferrera, maar liet hij die snel weer vallen. Vorige maand was ook het afspringen van de transfer van Belfodil naar Everton voor 12 miljoen een klap. Trainer Koeman haakte plots af en ook Van Buyten overtuigde hem niet.

De invloed van Big Dan leek af te nemen toen bleek dat hij niet altijd meer op één lijn zat met zijn rechterhand Olivier Renard. Zo haalde Renard N’Dongala van AA Gent naar Standard met de hulp van manager Mogi Bayat. Van Buyten was pas laat op de hoogte van die deal en op het einde stelde hij er zelfs vragen bij. Tot voor kort werkte Mogi amper voor de Rouches.

