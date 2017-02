Lierse of Antwerp periodekampioen in 1B: dit kan er nog gebeuren

Na de winst van Lierse op Antwerp, hebben de Pallieters alles in handen om de tweede periode te winnen van 1B. Toch kan het nog voor de Great Old om (na testwedstrijden tegen Roeselare) te promoveren. Roeselare en Lommel spelen bovendien een cruciale rol in de strijd om de periodetitel. Dit is alles wat u moet weten twee speeldagen voor het einde.

Programma

Speeldag 27

Lommel – Lierse (vrijdag 17/02 20.30 uur)

Roeselare – Antwerp (zaterdag 18/02 20.30 uur)

Speeldag 28

Antwerp – Lommel (zondag 26/02 16 uur)

Lierse – Roeselare (zondag 26/02 16 uur)

Wie speelt waarvoor?

- De testwedstrijden om promotie tussen Roeselare en de winnaar van het tweede periodekampioenschap vinden plaats op 5 en (10 of) 11 maart. De hoogst gerangschikte ploeg in het totaalklassement speelt eerst uit.

- De hoogst geklasseerde drie clubs (zonder de promovendus) in het totaalklassement nemen deel aan de vernieuwde Play-off 2 in 1A (twee groepen van zes ploegen). Die clubs maken kans op Europees voetbal als ze hun poule winnen, vervolgens tegen de winnaar van de andere poule winnen en tot slot de vierde uit Play-off 1 verslagen.

- Bij een gelijk puntentotaal in periodekampioenschap of totaalklassement gelden deze criteria: 1. aantal zeges, 2. doelsaldo, 3. gemaakte doelpunten.

- De laagst geklasseerde vier clubs in het totaalklassement spelen Play-off 3, waarin wordt uitgemaakt wie degradeert. Hun punten worden gehalveerd en alle ploegen spelen nog twee keer tegen elkaar. Wie na die zes speeldagen laatste staat, degradeert naar de hoogste amateurklasse.

Wie wint de tweede periode?

Lierse is altijd periodewinnaar als het...

- 6 op 6 haalt.

-meer of even veel punten haalt als Antwerp.

In het voordeel van Lierse

- Als Antwerp toch nog twee punten inhaalt op Lierse, is Lierse nog altijd in het voordeel door een veel beter doelpuntensaldo.

- Lierse hoeft Roeselare eigenlijk niet meer te vrezen. De West-Vlamingen kunnen enkel nog op gelijke hoogte komen (als Lierse 0 op 6 haalt) en moeten dan op monsterscores rekenen om een beter doelsaldo dan de Pallieters te hebben.

Antwerp is periodewinnaar als het...

- drie punten inhaalt op Lierse en niet verliest van Roeselare

In het nadeel van Antwerp

- Als Antwerp twee punten inhaalt op Lierse, komt het op gelijke hoogte van de Pallieters. Omdat ook het aantal gewonnen wedstrijden dan gelijk is, bepaalt het doelsaldo de periodekampioen: daarvoor moet Antwerp een verschil van zes doelpunten inhalen om boven Lierse te eindigen.

Mirakel voor Roeselare?

- Roeselare kan alleen nog de tweede periode winnen (en zo rechtstreeks promoveren) als het 6 op 6 haalt, Lierse twee keer verliest, Antwerp niet wint van Lommel en Roeselare nog twaalf doelpunten inhaalt op Lierse voor een beter doelsaldo. Quasi onmogelijk dus.

Wat met Roeselare?

Zowel Antwerp en Lierse moeten nog tegen Roeselare spelen in de tweede periode. Roeselare, dat al zeker is van de testwedstrijden voor promotie, speelt wel een cruciale rol om deze redenen:

- De West-Vlamingen kunnen het Antwerp of Lierse extra makkelijk of moeilijk maken in de laatste twee duels. De vraag daarbij is: tegen welke van de twee wil Roeselare het liefst uitkomen in de testwedstrijden?

-Als Antwerp zaterdag wint van Roeselare, staat er bovendien niets meer op het spel voor de West-Vlamingen in de laatste wedstrijd op Lierse. Als Lierse geen punten laat liggen tegen Lommel, moet Antwerp op puntenverlies rekenen van Lierse op de slotspeeldag.

-In het algemene klassement in 1B staat Lierse aan de leiding. Roeselare is tweede op vier punten. Dit is belangrijk voor de testwedstrijden want het hoogst geklasseerde team mag de terugwedstrijd thuis spelen. Alleen als Lierse verliest op Lommel, kan Roeselare nog eerste worden (als het ook wint tegen Lierse) want ook in het algemeen klassement is het doelpuntensaldo van Lierse véél beter.

Wat met Lommel?

Lommel speelt nog tegen Lierse én Antwerp op de laatste twee speeldagen en staat afgetekend laatste in de tweede periode en ook in het algemeen klassement. De Limburgers komen dus sowieso in Play-off 3 van 1B uit: daarin maken de vier laagst geklasseerde ploegen uit wie degradeert.

Lommel komt al zeker uit tegen Cercle en OH Leuven en staat momenteel tien punten achter op die twee. Omdat de punten gehalveerd worden voor Play-off 3, telt elk punt nog wel voor de Limburgers . Lommel zal de wedstrijden tegen Antwerp en Lierse niet zomaar weggeven, maar wat kan je nog verwachten als ze bijvoorbeeld twee doelpunten achterkomen?

Conclusie

Lierse heeft de touwtjes stevig in handen. De kans is reëel dat Antwerp nog wel op gelijke hoogte kan komen van de Pallieters, maar door het betere doelsaldo is Lierse wellicht dan nog altijd periodekampioen. Antwerp moet dus hopen dat Lierse één van de twee resterende partijen verliest en zelf zes op zes halen. Roeselare heeft enkele mirakels nodig om ook de tweede periode te kunnen winnen.