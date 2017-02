Fan probeert Batshuayi in zijn hemd te zetten, maar die komt met fantastische repliek

Michy Batshuayi wint steeds meer fans op zijn Twitter-account met zijn posts. Hoewel hij weinig speelt, is hij zeer geliefd bij de Chelsea-fans. Toen een grapjas hem belachelijk wilde maken, haalde Batsman genadeloos uit.

Michy Batshuayi krijgt weinig speelminuten van Chelsea-manager Antonio Conté. Gisterenavond bedankte hij zijn volgers voor hun steun en wenste hij hen een goedenavond, waarop een West Ham-fan het nodig vond om de grapjas uit te hangen. “Zaza heeft meer minuten in de competitie gemaakt dan jij. Laat dat even bezinken.”

Geflopte spits

Zaza is geflopt als spits bij West Ham United en wordt ondertussen aan Valencia uitgeleend. Batshuayi liet het niet aan zijn hart komen en had een genadeloze comeback. “Dan nog heb ik meer doelpunten gescoord dan hem. Laat dát even bezinken, goeienavond vriend.” Waarop de grapjanus met zijn mond vol tanden stond en simpelweg “Haha, legende” antwoordde.

Have a good evening everyone, thanks for all the messages and support ???? — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 12 februari 2017

@mbatshuayi Zaza has played more minutes in the league this season than you have, let that sink in — Callumfitzer (@callum11fitzer) 12 februari 2017