Lukaku kan de geschiedenisboeken van Everton ingaan, maar “daar lig ik niet echt wakker van”

Romelu Lukaku kan geschiedenis schrijven bij Everton. Als hij dit seizoen nog één keer scoort in de Premier League, dan evenaart hij het record van Duncan Ferguson: 60 goals in één seizoen.

Romelu Lukaku is aan een schitterend seizoen bezig bij Everton en dat bewijzen ook de cijfers. Hij scoorde al 59 keer voor The Toffees, nog één treffer en hij komt op gelijke hoogte met het record van Duncan Ferguson. Op de site van Everton laat Big Rom weten dat hij daar niet echt van wakker ligt: “Veel mensen spreken me aan over het record, maar ik lig er niet echt wakker van. Ferguson zelf praat er soms ook over met mij. Ik ben blij dat ik in die positie zit, maar voor mij is matchen winnen het belangrijkste.”

Everton speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen Middlesbrough, dus moet Lukaku wachten tot 25 februari, de volgende speeldag, om het record te kunnen evenaren of zelfs te verbreken. In totaal heeft de Rode Duivel nog 13 matchen tijd om het record aan diggelen te trappen.