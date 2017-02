Kans bestaat dat topspits Manchester City deze zomer verlaat

Pep Guardiola geeft in een interview aan The Guardian toegegeven dat de kans bestaat dat Sergio Agüero deze zomer Manchester City verlaat. De Argentijn zit de laatste tijd op de bank omdat Raheem Sterling, Gabriel Jesus en Leroy Sané voor een dynamische aanval zorgen.

De kans bestaat dat Agüero volgend seizoen geen deel meer zal uitmaken van de kern van Manchester City. Guardiola en de club zien hem liever niet te vertrekken, maar als de Argentijn aandringt op een vertrek zullen ze hem laten gaan. De afgelopen twee wedstrijden - overwinningen tegen West Ham United en Swansea City - zat Agüero op de bank en er is geen garantie dat de spits vanavond aan de aftrap zal staan voor de wedstrijd tegen Bournemouth.

“Ik weet niet of Agüero volgend seizoen nog een Citizen zal zijn”, zei coach Guardiola aan The Guardian. “Ik weet hoe moeilijk het is om topspitsen te vinden. Ik zou graag hebben dat hij blijft, maar ik weet niet wat er zal gebeuren. Ik ben altijd duidelijk geweest bij mijn gesprekken met Sergio. Ik ken zijn sterktes.”

Dynamische aanval

Doordat het trio Sterling-Jesus-Sané goed draait, kwam Agüero sinds het gelijkspel tegen Tottenham van drie weken geleden niet meer van de bank. Guardiola: “Ik weet dat hij zijn best doet en ik weet ook hoe hij gevochten heeft tegen Tottenham en hoeveel kansen hij had. Maar tegen Palace zag ik drie jongens met een hoge intensiteit spelen en het beviel me”, verklaart de Spanjaard zijn keuze voor het aanvalstrio zonder Agüero.

Volgens Guardiola is de spits op de hoogte van de plannen van de club. ”Ik wil hem niet verkopen. Ik wil dat hij blijft. De enige reden dat hij niet start, is omdat Leroy, Gabriel en Raheem fantastisch gespeeld hebben. Als ik ze alle vier kon uitspelen, dan deed ik dat. Maar ik hou ervan om middenvelders te gebruiken om controle te houden over de wedstrijd. Ik weet zeker dat Agüero klaar staat om zich te bewijzen als Sané, Jesus of Sterling niet kunnen spelen”, besluit de City-coach.