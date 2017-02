Alerte voorbijganger redt gezin uit brandende woning

Adinkerke / De Panne - Na een hevige brand is een huis in de Stationsstraat in Adinkerke zondagavond onbewoonbaar verklaard. Het leven van de bewoners van het getroffen huis werd gered door een vrouw die op weg was naar huis en alarm sloeg.

De brand werd zondagavond rond 22 uur ontdekt door Wendy ‘Stitch’ Verpoorte, die op de terugweg van haar werk was en richting De Panne reed. Waarschijnlijk redde ze door haar opmerkzaamheid het leven van de bewoners van het getroffen huis: Yoni Catteeuw en zijn moeder Veronique. Zelf hadden die de brand nog niet opgemerkt toen Verpoorte hen op allerlei manieren probeerde te verwittigen. “Ik heb aangebeld, op de ramen en de deur zitten lopen en geroepen voor de hele straat. Tot de zoon plots naar buiten kwam”, zegt de redster, die verder uit de schijnwerpers wil blijven.

Haar tussenkomst was geen minuut te vroeg. Want even later, bij aankomst van de brandweer, stond het dak al in lichterlaaie. Vlammen sloegen meters de lucht in en het huis was volledig gevuld met rook.