Ex-coach van Standard neemt over bij Maccabi Haifa

Guy Luzon is de nieuwe coach van de Israëlische eersteklasser Maccabi Haifa, zo maakte de club maandagavond bekend.

De 41-jarige Israëliër was tot voor kort aan de slag bij Hapoel Tel Aviv, waar de samenwerking een maand geleden beëindigd werd wegens de slechte resultaten. Ook Maccabi Haifa is aan een matig seizoen bezig in Israël, na 22 speeldagen staat de club pas op de zevende plaats.

Luzon leidde Standard Luik in het seizoen 2013-2014 naar de tweede plaats in de Jupiler Pro League. In het voorjaar van 2015 kreeg hij de toenmalige Engelse tweedeklasser Charlton Athletic onder zijn hoede, dat is een van de clubs in het voetbalnetwerk van Roland Duchâtelet.