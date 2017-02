Ryan: “Ik heb Anderlecht niet geweigerd omwille van mijn Club-verleden”

Mathew Ryan (24) is back. De ‘Aussie’ vindt stilaan zijn draai bij Genk en ook de fans hebben de ex-doelman van Club Brugge al helemaal in de armen gesloten. Donderdag staat het Europa League-duel met het Roemeense Astra op het programma, zondag volgt Charleroi. “Wij zullen alleen nog maar sterker worden”.

“Ik hou niet van stilzitten”, verklapt Matt Ryan. “Was ik geen profvoetballer geworden, dan had ik wel iets anders in de sport geprobeerd. Ik vind het heerlijk om nog even extra door te gaan op training, zoals vanmiddag met keeperstrainer Guy Martens. (lacht) Rusten doe ik later wel. Als ik met pensioen ben.”

Aldus de man die meer dan een halfjaar op de bank of in de tribune zat in Valencia.

“Dat was een heel moeilijke periode. Mijn start anderhalfjaar geleden was nochtans prima, maar een operatie stopte me af. Daarna volgden vier trainerswissels en elke trainer probeerde het wel eens met verschillende keepers. Zo kwam er nooit een stabiele periode waarin ik mijn kans kon grijpen.”

Daarom wilde je in januari uitgeleend worden.

“Ik ben 24 jaar en wil me verder ontwikkelen. Bovendien wil ik mijn plaats in de nationale ploeg niet kwijtspelen. In juni nemen we in Rusland deel aan de Confederations Cup, we zitten in een poule met Duitsland, Chili en Kameroen. Eén jaar later staat het WK op het programma. Daar wil ik graag als nummer één naartoe.”

Waarom werd het uiteindelijk Genk en niet – bijvoorbeeld – Anderlecht?

“Het is niet zo dat ik een aanbod van Anderlecht weigerde omwille van mijn verleden bij Club Brugge. Ook al weet ik dat het gevoelig ligt bij de fans, via de sociale media hebben ze me dat ook laten weten. (lacht) Het was vooral een kwestie van timing. Anderlecht toonde interesse in het begin van de transferperiode. Op dat moment wilde ik liefst in Spanje blijven, ik had er enkele opties. Uiteindelijk weigerde Valencia me uit te lenen aan wat zij een rechtstreekse concurrent noemden. Eind januari kwam Genk dan op de proppen.”

Wat heeft je overtuigd om voor deze club te kiezen?

“Ik ken de competitie en bovendien stonden er nog heel veel matchen op drie fronten op het programma. Ook communiceren is geen enkel probleem, daarom trok ik liefst niet naar pakweg Frankrijk. Bovendien was samenwerken met keeperstrainer Guy Martens een mooi vooruitzicht.”

Hoe vul je je dagen naast het voetbal?

“Voorlopig woon ik op hotel, al verhuis ik binnenkort wel naar het voormalig appartement van Ndidi. Er komen af en toe vrienden af uit Brugge en Gent, maar door het drukke programma ligt de nadruk op rusten. Ik lees wel eens een sportboek van Novak Djokovic of LeBron James. Vooral de voedingstips van Djokovic vind ik interessant. Ik ben een vleeseter, maar probeer rood vlees te beperken.”

Op het veld begint het los te lopen na een moeizame start.

“Na amper één training volgde al de bekeruitschakeling tegen Oostende. In dezelfde week werd de vrouw van Thomas Buffel begraven. Het woog op de spelersgroep, maar de band in de kleedkamer is zo sterk, dat we er ons snel weer overzetten. Genk doet me wel aan Club denken. Trainen vlak achter het stadion, professionele structuur, familiale sfeer, een veeleisende coach… Alleen de gemiddelde leeftijd in de kern ligt een stuk lager. Hier lopen geen Simons, Vormer of Refaelov rond.”

Meer nog: als Pozuelo donderdag ontbreekt in Giurgiu, dan ben jij mogelijk de oudste speler van Genk op het veld.

“Meen je dat echt? Ik word in april pas 25… Maar goed, deze jonge groep wordt allen maar sterker door veel wedstrijden op niveau te spelen. De organisatie staat er, Nordin Jackers en ik incasseerden in zeven wedstrijden amper twee tegengoals. We zouden alleen nog iets vlotter moeten kunnen scoren.”

De fans noemen je al ‘Ryan Air’. Je heerst ondanks je 1,80 meter in je strafschopgebied.

“Size doens’t matter bij doelmannen. Veel belangrijker zijn je timing, doorzicht en sprongkracht. Ik probeer op die manier voor rust te zorgen. De verdedigers weten dat al en beschermen me als ik de hoge ballen ga zoeken.”

Heb je er al bij stilgestaan dat het straks ook Play-off 2 kan worden?

“Ik heb er enkele teammaats naar gevraagd en blijkbaar nemen maar enkele ploegen Play-off 2 serieus. Ik ga ervan uit dat wij ons plaatsen voor Play-off 1. Als dat lukt, zullen we ook niet al te ver weg staan. Dan kan alles, talent hebben we genoeg.”