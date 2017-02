ANALYSE. Hein, geef eens wat schouderklopjes

AA Gent verkeert in een vertrouwenscrisis en de herkenbaarheid is zoek. Twee jaar lang overrompelde coach Hein Vanhaezebrouck België en een stukje Europa met zijn tactisch en strategisch meesterschap, maar nu moet hij zich in de eerste plaats een goede people-manager tonen, het aspect waarin hij zélf nog het meeste stappen moet zetten.

Deze spelersgroep heeft nood aan vertrouwen. Maar waaruit moeten ze dat vertrouwen dan putten?

Hein Vanhaezebrouck zag ­zaterdag tegen Eupen geen initiatief bij zijn spelers. Maar initiatief komt voort uit vertrouwen. “Alsof ze bang zijn om iets verkeerds te doen”, zei de coach. Zou het kunnen dat de spelers van AA Gent die iets verkeerd deden de laatste maanden iets te vaak moeten horen dat ze iets verkeerd deden? Deze spelersgroep heeft nood aan vertrouwen, het is een analyse van Vanhaezebrouck zelf. Maar waaruit moeten ze dat vertrouwen dan putten? Als ook de resultaten tegenzitten, is er weinig om van te blaken.

Vanhaezebrouck was de man die voor de Champions League-wedstrijden tegen Zenit of Valencia uitging van het geloof in eigen kunnen. We herinneren ons nog de verbaasde gezichten van de Spaanse journalisten in het perszaaltje van Mestalla bij zoveel branie. “Meent hij dat?”, wilden alle Juans en Josés weten.

Afgelopen weekend sprak Vanhaezebrouck voor de tweede keer uit dat Play-off 1 halen een moeilijke zaak wordt en de kansen van zijn ploeg hem tot pessimisme stemden. “Meen je dat?”, vroegen we Vanhaezebrouck.

Ook in de rotatie­politiek van AA Gent lijkt “peoplemanagement” de lichtst wegende factor te zijn. Vanhaezebrouck wikt week na week zorgvuldig zijn keuzes: de scherpte op training, parameters die duiden op minder herstel, tactische accenten, een mindere match,... In het kampioenen- en Champions Leaguejaar waren het even valabele argumenten om iemand te laten spelen of niet, maar op D-Day stonden Sels, Neto, Kums, Asare, Depoitre, Nielsen, Foket en ­Mitrovic steeds op het wedstrijdblad.

AA Gent was in die periode de makkelijkst te managen spelersgroep van België. Fluwelen karakters en een smalle groep basisspelers die week na week op het veld stonden – móesten staan – in min of meer dezelfde veldbezetting. Vanhaezebrouck klaagde wel eens over het gebrek aan wisselspelers die zijn basisspelers het vuur aan de schenen konden leggen, maar misschien was dat wel de sleutel tot het succes. Vanhaezebrouck kon in zijn comfortzone blijven, uitgaande van zijn tactische en strategische kwaliteiten.

Spelers voelden voorheen automatisch vertrouwen, van het grotere geheel in zichzelf en van zichzelf in het grotere geheel. Hein gaf weinig uitleg en schouderklopjes, maar dat was niet nodig. De wisselspelers werden vaak geprikkeld, de basisspelers zelden.

Schoofs in een hoekje

Nu zwemmen veel spelers in troebeler ­water. Vanhaezebrouck moet een spelersgroep van 32 spelers managen, waarin – op de keepers na – nauwelijks hiërarchie zit. Dat is een nieuwe uitdaging voor hem.

We zagen Rob Schoofs anderhalf jaar geleden als aanvoerder de lijnen uitzetten bij Sint-Truiden, maar terwijl dit seizoen van hem werd verwacht dat hij zou groeien in de rol van Sven Kums, speelde hij de ene keer wel, de andere keer niet. Sinds oktober vorig jaar stond Schoofs geen enkele keer (!) twee competitiematchen op rij aan de aftrap. Elke Europese week betekende sowieso een onderbreking van zijn flow, want hij was niet speelgerechtigd. In januari moest hij horen dat de club hem wilde betrekken in een ruil met Standard voor Trebel. Schoofs zit nu ergens in een hoekje. Foket speelde de voorbije twee jaar zowat alles bij AA Gent en groeide uit tot Rode Duivel, maar de jongste drie matchen kreeg hij geen basisplaats meer. Brecht Dejaegere weet zelf niet meer of hij nu een centrale middenvelder, aanvallende middenvelder, rechtermiddenvelder, linkermiddenvelder of linksbuiten is. Troost-Ekong was bij Haugesund aanvoerder, maar na een mindere match tegen Lokeren verloor hij zijn plaats en moest hij van iemand buiten de club vernemen dat hij niet op de Europese lijst voorkwam. Die lijst was een dag eerder ingediend, maar niemand had hem ingelicht. Het stond te lezen op het internet dat hij niet tegen zijn ex-club Tottenham zou kunnen spelen.

Wie voelt er nog écht vertrouwen bij AA Gent? De peoplemanager in Hein heeft werk. Het is voor hem een uitgelezen kans om te groeien in dat ­aspect van het trainerschap en de laatste twijfelaars te overtuigen. Stappen zetten: ook coaches moeten het na het winnen van een titel of een prachtig Europees parcours blijven doen.