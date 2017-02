Engelse rugbyploeg onklopbaar... dankzij Mourinho

De Engelse nationale rugbyploeg is momenteel onoverwinnelijk. De zege tegen Wales op het Zeslandentoernooi van afgelopen weekend was al de zestiende overwinning op een rij voor de Engelsen. Het record van Nieuw-Zeeland (18 matchen zonder verlies) komt in het vizier. Met dank aan de trainingsmethode van José Mourinho.

Tactical Periodization, heeft u er ooit al van gehoord? Neen? Zoek de term eens op in Google en u krijgt meer dan 73.000 resultaten. Vooral uitgebreide handleidingen vol ingewikkelde schema’s. Tenzij u Hein Vanhaezebrouck heet, is het leesvoer waar u liever niet aan het begint. We vatten graag de essentie voor u samen.

De tactische periodisering is een voetbalfilosofie die ontwikkeld werd door de Portugees Victor Frade en al jaren in de praktijk wordt toegepast door José Mourinho en zijn adepten. Simpel uitgelegd bestaat de theorie eruit dat alle dimensies van het voetbal (tactiek, techniek, fysiek en psychologie) nooit elk apart worden getraind, maar in elke oefening verwerkt zitten. Al die trainingsvormen worden vervolgens aan hoge intensiteit afgewerkt zodat de spelers tijdens een match exact weten wat ze moeten doen. Elke dag krijgt een specifieke parameter bijzondere aandacht. Mourinho veroverde dankzij deze trainingsmethode Europa met Porto, Chelsea, Inter Milaan en Real ­Madrid. Tegenwoordig slaan zijn methodes iets minder aan bij Manchester United.

Cruciale slotfase

Maar net nu de tactische motor van de Portugees aan het sputteren is in de Premier League wordt zijn voetbalfilosofie met succes toegepast bij de Engelse nationale rugbyploeg. Engeland is al zestien rugby-interlands op een rij ongeslagen. In de afgelopen vier matchen – tegen Argentinië, Australië, Frankrijk en Wales – stonden de Engelsen met hun rug tegen de muur. Maar telkens slaagden ze erin om in de slotfase miraculeus te ontsnappen.

“Met dank aan een trainingsmethode die ik heb geleend uit het voetbal: tactical periodization”, bekent de Australische bondscoach Eddie Jones. “De ene dag hebben we bijvoorbeeld een iets meer fysieke sessie waarin de spelers meer met elkaar in contact komen dan ze normaal in een wedstrijd zouden doen. De dag erna werken we vervolgens meer op snelheid waarbij minstens 60 procent van de training aan een hoger tempo dan de wedstrijd wordt afgewerkt”, verklaart Jones. Op die manier kunnen zijn spelers op de cruciale momenten in de wedstrijden sneller reageren. De Engelse rugbyers zijn niet fitter. Ze zijn gewoon scherper wanneer het money time is.

Sinds de 57-jarige Jones in ­november 2015 als eerste buitenlandse bondscoach ooit het roer overnam, is Engeland ongeslagen. Als Engeland zijn laatste drie matchen op het Zeslandentornooi (thuis tegen Italië en Schotland, op bezoek bij Ierland) wint, wordt het record van de legendarische All Blacks uit Nieuw-Zeeland (18 zeges) gebroken.

Het zou niet het eerste kunststukje zijn van buitenbeentje ­Jones. Op het vorige WK realiseerde hij de ‘grootste stunt ooit in geschiedenis van het rugby’ door met rugbydwerg Japan grootheid Zuid-Afrika te kloppen. De beslissende try viel toen... in de slotminuut.