Armstrong haalt zijn slag niet thuis: zaak van 100 miljoen komt voor de rechtbank

Lance Armstrong heeft zijn slag niet thuisgehaald. De zaak die de federale overheid tegen hem aanspant, wordt een volledige rechtszaak. Armstrong probeerde nog om zaak via een kort geding regelen, maar de Amerikaanse rechter Christopher Cooper oordeelde daar anders over. Armstrong kijkt aan tegen een boete van 100 miljoen dollar.

De Amerikaanse overheid daagt Lance Armstrong voor de rechter omdat hij sponsorgeld van de US Postal Service aanvaardde terwijl hij onder invloed van doping reed. Daarom eist de federale overheid 100 miljoen euro schadevergoeding. Rechter Cooper oordeelde dat ze zaak kan doorgaan, ondanks het bezwaar van Armstrong

Wat is er aan de hand?

Oud-teamgenoot Floyd Landis startte zeven jaar geleden een rechtszaak tegen Lance Armstrong, in naam van de Amerikaanse overheid. In de Verenigde Staten kunnen burgers iemand aanklagen namens de overheid als er gefraudeerd is met belastinggeld.

US Postal Service, een overheidsbedrijf, betaalde tussen 2000 en 2004 32,3 miljoen dollar aan sponsorgeld, omgerekend iets meer dan 30 miljoen euro. Het bedrijf claimt nu dat ze niet hadden gesponsord als ze wisten dat het team verboden middelen en bloedtransfusies gebruikte om vals te spelen.

Nadat Lance Armstrong in 2013 bij Oprah toegaf dat hij doping had gebruikt, voegde de Amerikaanse overheid zich bij Landis. De boete kan oplopen tot drie keer het gefraudeerde bedrag, in totaal zo’n 95 miljoen euro. Floyd Landis kan daar 25 tot 30 procent van krijgen, omdat hij de klokkenluider was.

Kort geding

De advocaten van Armstrong waren niet akkoord met de aanklacht, en vroegen een kort geding aan. Vanwege alle successen in de Tour heeft Postal Office veel meer verdiend dan de 32,3 miljoen dollar dat het investeerde.

Rechter Cooper gaf de advocaten van Armstrong ongelijk. De zaak komt dus gewoon voor de rechtbank.