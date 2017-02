Voetbalbond: “Geen bekerfinale op de Heizel is ondenkbaar”

De voetbalbond wil er niet van weten dat de bekerfinale of de komende interland van de Rode Duivels niet op de Heizel gespeeld zouden worden. De bond reageert daarmee op het dreigement van Brussels schepen Alain Courtois om parking C van de Heizel te sluiten.

Om de gemeente Grimbergen onder druk te zetten in het Eurostadiondossier, dreigde Brussels schepen van Sport Alain Courtois er vorige week immers mee om Parking C te sluiten. Zo komen de bekerfinale tussen Zulte Waregem en KV Oostende (18 maart) en de interland van de Rode Duivels tegen Griekenland (25 maart), die plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion, in het gedrang. Parking C, goed voor zo’n 8.000 plaatsen, is cruciaal om auto’s en bussen te parkeren bij grote manifestaties op de Heizel.

De Belgische voetbalbond laat het daar niet bij. Morgen zitten voorzitter François De Keersmaecker en CEO Koen De Brabander samen met de Stad Brussel. “De hele machine voor die twee matchen draait – op het vlak van veiligheid, politie, mobiliteit en overleg met de clubs. Die machine stopzetten is ondenkbaar”, zegt De Brabander. “We zullen een constructief gesprek voeren en er alles aan doen opdat de bekerfinale én de EK-kwalificatiematch probleemloos op de Heizel plaatsvinden.”

Aangezien Courtois een van de bezielers is van EURO 2020 in Brussel, zou het straf zijn als hij de voetbalbond nu daadwerkelijk een hak zet. Maar met zijn dreigement reageerde hij op de beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen om de buurtweg op Parking C niet af te schaffen, waardoor het Eurostadion voorlopig niet kan worden vergund.