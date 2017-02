Zin in een thee en een knuffel? Eerste Europese hondencafé opent zijn deuren

Een tas thee drinken met je favoriete viervoeter. Dat biedt het allereerste hondencafé van Europa je aan. In ‘Le Waf’ in Rijsel kan je als hondenliefhebber er perfect eentje gaan drinken met een viervoeter.

In Gent bestaat er al een kattencafé, nu is er dus ook een hondencafé, net over de grens met Frankrijk. Le Waf is opgericht door de 24-jarige Ophélie Poillon en is nog maar geopend vanaf november, maar het is nu al een echte trend.

In het café zijn elke dag een negental hondjes te zien, steeds andere dieren. Drie daarvan kan je adopteren, zes daarvan hebben “knuffelpermanentie”, die kan je dag in dag uit naast een koffietje gaan aaien. Alle hondjes hebben ooit in een asiel gewoond. Elke twee uur kan je ook gaan wandelen met hen, want dan moeten ze uitgelaten worden.

Ophélie heeft dan ook een dubbel doel met ‘Le Waf’: honden in nood helpen en mensen blij maken. “Sommige mensen kunnen thuis om praktische redenen geen hond houden, maar ze knuffelen kan zo veel deugd doen. In ‘Le Waf’ vinden ze de ruimte én het gezelschap om toch van de viervoeters te genieten”, vertelt ze op Instagram.

Je eigen hond meenemen? Dat is niet de bedoeling, want dan wordt het nogal druk in het gezellige interieur. Je dier opgeven voor knuffeldienst, dat kan dan weer wel.