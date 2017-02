Spaanse Bekerfinale wordt laatste wedstrijd in legendarische Vicente Calderonstadion

De finale van de Copa del Rey tussen titelverdediger FC Barcelona en Alaves wordt op 27 mei in het Vicente Calderonstadion van Atlético Madrid gespeeld, zo maakte de Spaanse Voetbalfederatie (RFEF) maandag bekend.

Met die finale valt ook het doek over het legendarische stadion, want het Atlético van Rode Duivel Yannick Carrasco verhuist vanaf volgend seizoen naar het nieuwe Wanda Metropolitano. De naam ‘Metropolitano’ is een verwijzing naar het stadion waarin Atlético tussen 1923 en 1966 zijn thuiswedstrijden afwerkte, nadien speelde Atlético gedurende 51 jaar in het mythische Vicente Calderon.