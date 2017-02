Farys: de intercommunale die 300 politici nodig heeft om water uit de kraan te doen lopen

Na de PubliPart-affaire schreeuwen ministers en partijvoorzitters moord en brand over het ondoorzichtige kluwen van intercommunales. Maar de voorbije jaren hebben ze zelf de kansen laten liggen om in te grijpen. Het meest schrijnende voorbeeld is de Gentse intercommunale Farys. Wat ­begon als een watermaatschappij, is via een wirwar aan structuren en postjes ­verworden tot een “makelaar van alles”, van kantoorspullen tot sportterreinen.

Wat doet een drinkwatermaatschappij met een magazijn in de coulissen van de Ghelamco Arena, het voetbalstadion van AA Gent? Iets met water, zou je denken. Of toch minstens iets met voetbal. Geen van beide, zo blijkt. TMVW/Farys heeft het magazijn gekocht van de stad Gent in het kader van een omstreden deal over dat stadion. Bovendien heeft de intercommunale die ruimte hard nodig om het groeiende aantal activiteiten nog de baas te kunnen.

Van strooizout tot zwembaden

TMVW/Farys is, onder voorzitterschap van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A), namelijk een wel zeer ondernemende watermaatschappij geworden. De voorbije ­jaren heeft ze zich gespecialiseerd in groepsaankopen van kantoorbenodigdheden, gereedschap, strooizout... Noem het, en TMVW/Farys heeft het in de aanbieding. Een link met water hoeft er niet te zijn, ook al is dat wettelijk wel de bestaansreden.

Die groepsaankopen komen bovenop nog een andere opvallende spe­cialiteit van de intercommunale: het beheer van zwembaden en sport­hallen. Al enkele tientallen gemeenten hebben intussen al hun sport­complexen overgedragen.

Op dat spoor wilde TMVW/Farys twee jaar geleden verder gaan, toen het 12 miljoen investeerde in de Gentse Ghelamco Arena, het paradepaardje van burgemeester Termont (SP.A). Maar na protest van enkele van de 69 aandeelhouders-gemeenten is dat geld intussen terug­gevloeid naar de intercommunale. “Om het bedrag aan te zuiveren, hebben we het magazijn in de Ghelamco Arena aangekocht”, zegt ondervoorzitter Etienne Schouppe (CD&V). Hoeveel van de 12 miljoen dan precies is ge­recupeerd, kon hij gisteren niet meteen kwijt.

“Een makelaar in alles”, noemt ­Peter Reekmans de watermaatschappij. Hij is burgemeester van Glabbeek en ex-parlementslid van Lijst Dedecker. Hij voert al jarenlang een strijd tegen de intercommunales, en heeft er nu ook een boek over uit.

Bij TMVW/Farys is het niet alleen de veelheid aan activiteiten die vragen oproept. Het zijn ook de honderden postjes die er de meest ontspoorde intercommunale van Vlaanderen maken (zie overzicht hiernaast).

Reekmans telt in totaal 392 (bezoldigde en onbezoldigde) mandaten in het geheel, van wie zo’n 300 politici. Opgesplitst in de privévenootschap Farys, en de zuivere ­intercommunale TMVW als hoofdaandeelhouder.

TMVW heeft een kluwen aan raden en comités waarin een stoet aan ­lokale politici zit. Afkomstig uit alle partijen en uit alle gemeenten waarin de maatschappij actief is. Volgens de meest recente aangifte uit 2015 heeft TMVW hiervoor in totaal 549.195 euro aan zitpenningen uitbetaald aan 285 politici.

Die vergoedingen zijn wettelijk vast­gelegd. TMVW betaalt 201,02 euro per vergadering, en het dubbele aan de ­(onder)voorzitters van de raden. Dat lijkt relatief weinig, zeker in ver­gelijking met de bedragen die in de PubliPart-affaire zijn gevallen, maar door de combinatie van verschillende mandaten kan dat stevig oplopen. De Gentse socialiste Martine De Regge bijvoorbeeld heeft zes mandaten en kreeg daarvoor in 2015 meer dan 11.000 euro bruto.

Meerwaarde?

De vraag is bovendien wat de meerwaarde is. Daphné Dumery, N-VA-schepen uit Blankenberge, zegt bijvoorbeeld dat die vergaderingen ­amper twintig minuten duren en dat ze daar inhoudelijk amper iets aan heeft.

Naast de officiële intercommunale TMVW zitten er nog vijftien politici in de samenhangende privé­vennootschap Farys. Die vergoedingen zijn niet publiek, maar zouden volgens eenzelfde tarief van 201,02 euro worden betaald. Een opvallende naam in Farys is Andries Gryffroy. Als Vlaams Parlementslid van N-VA mag hij wettelijk nochtans niet in een intercommunale ­zetelen. “Maar Farys is een vennootschap, geen intercommu­nale, dus er is wettelijk geen probleem”, zegt hij. Dat ze eigenlijk het werk van een intercommunale doet, vindt hij geen probleem. “Het voordeel is dat ik zo het systeem van binnenuit kan veranderen.”

Ook voorzitter Daniël Termont wil het systeem veranderen, maar rekent daarvoor op de Vlaamse regering. “Want nu verplicht ze ons van alle 69 gemeenten vertegenwoordigers op te nemen”, reageert hij. “Die verplichting zou ze moeten afschaffen.” Waarop luis in de pels Reekmans een laconiek antwoord klaar heeft: “Waarom heb je dan 300 vertegenwoordigers nodig? Maak een simpele rekensom. Eén vertegenwoordiger per gemeente, 69 mandaten. Daarvoor heb je de Vlaamse regering niet nodig.”