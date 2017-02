Dader gebruikte gsm van Shashia nog na haar dood om een alibi te hebben

Heist-op-den-Berg - Uit de verhoren van John V. blijkt dat hij in steeds nauwere schoentjes zit in de zaak rond de vermoorde Shashia. Er werd sperma op haar lichaam gevonden en de vrouw werd naakt begraven in zijn tuin. Nadien gebruikte V. de gsm van Shashia om zichzelf een alibi te geven.

De 25-jarige Antwerpenaar John V. verschijnt vandaag voor de raad­kamer. Die zal moeten beslissen of zijn aanhouding verlengd wordt. V. zit sinds vrijdag in de gevangenis nadat hij donderdag opgepakt werd als ­verdachte van de moord op Shashia ­Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg.

Gisteren bevestigde het parket dat het slachtoffer door geweld om het ­leven kwam. “In het belang van het onderzoek zal er voorlopig niet verder over de zaak gecommuniceerd worden”, zegt woordvoerster Sylvie Van Baden. Uit welingelichte bronnen blijkt dat het meisje gewurgd werd en dat ze naakt begraven werd in de tuin achter het appartement waar John V. verbleef. Ook zijn er sperma­sporen bij haar aangetroffen, mogelijk werd ze dus ook verkracht.

Van getuige naar koele killer

Hoe de speurders uiteindelijk bij V. terechtkwamen leest als een aflevering uit de betere Britse detectiveserie.

Nadat Shashia op dinsdag 7 februari als vermist opgegeven werd, is al snel duidelijk dat ze naar Antwerpen ging om met V. af te spreken. Ze zouden Pokémon-figuurtjes ruilen. Althans, dat was haar voor­nemen. V. ziet hun afspraak eerder als een kans op een date. Hij had haar via ­Facebook al wel vaker gevraagd om af te spreken, steeds tevergeefs. Het meisje is niet geïnteresseerd.

De dinsdag van haar verdwijning ziet Shashia haar vermoedelijke moordenaar ook effectief in het Centraal Station in Antwerpen. Onder het oog van de camera’s ontmoeten ze elkaar. Tien minuten later registreert een camera dat het duo de woning aan de Van Stralenstraat binnengaat.

In de daaropvolgende uren probeert V. zich met alle mogelijke middelen een alibi te verschaffen. Hij gebruikt de gsm van het meisje om met zichzelf te chatten en zo te laten uitschijnen dat zij hun afspraak geannuleerd heeft. Hij stuurt met haar toestel ook berichten naar een van haar vrienden. Onder zijn eigen naam chat hij met de vader van het slachtoffer. In dat gesprek beweert V. nogmaals dat hij haar niet gezien heeft. Om 17 uur gaat hij doodleuk werken in de McDonald’s in Zwijndrecht. Iedereen gelooft de jongeman aanvankelijk ook wanneer hij zegt dat hij het vermiste meisje niet meer gezien heeft.

Op woensdag wordt hij verhoord, als getuige, en staat hij de Heistse politie toe zijn appartement te doorzoeken. Het onderzoek komt in een stroomver­snelling op donderdagochtend. Op dat moment komt bij de Heistse politie de melding dat het duo te zien is op camerabeelden van de dag van de verdwijning. Kort voor 17 uur vallen de speurders het appartement van V. binnen. De man wordt opgepakt en urenlang onderzoek van het labo begint. ’s Avonds wordt het naakte lichaam van Shashia in de tuin van het appartement gevonden.

“Slecht geheugen”

Op dat moment wordt V. al urenlang verhoord. Een verhoor waarin hij volgens onze bronnen eerst ontkent Shashia gezien te hebben. Hij kent haar wel van een Cosplay Conventie waar hij verkleed was als Wookie uit Star Wars.

Geconfronteerd met de camerabeelden begint V. te plooien. Hij bekent het meisje gezien te hebben, maar zegt dat ze na een paar minuten zijn huis verlaten heeft. De speurders vertellen dat er op zijn matras mazout en bloed aangetroffen zijn en dat een meisje begraven lag in zijn tuin. “Oh nee”, ­antwoordt V. “Als ik dat hoor, heb ik precies iets ­gedaan.” Die houding houdt V. tot op heden aan. “Ik heb een slecht geheugen, altijd gehad”, beweert hij. “Ik ben aan het hopen dat ik niets gedaan heb.”

John V. mag dan beweren dat hij zich niets van de feiten kan herinneren, hij beseft blijkbaar wel dat weinig mensen zijn verhaal zullen ­geloven. Afgelopen weekend nam hij twee ervaren advocates onder de arm: Ilse Buyst en strafpleitster Liliane Verjauw.

“Er wordt van alles gezegd en geschreven over onze cliënt, maar op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over wat er zich heeft afgespeeld”, aldus Verjauw. “We gaan dan ook niet reageren op al die verhalen, in het belang van het onderzoek én dat van onze cliënt. Het onderzoek moet in alle sereniteit zijn beloop krijgen.”