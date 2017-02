Kevin Janssens debuteert in het buitenland

Kevin Janssens (37, foto) heeft een hoofdrol te pakken in de Franse film Revenge. Hij speelt een van drie mannen die in de woestijn een vrouw misbruiken en voor dood achterlaten. De rol van de vrouw die na de aanranding op wraak zint, gaat naar de Italiaanse actrice Matilda Lutz. De opnames duren zo’n zes weken en zijn vorige week gestart in Marokko. Janssens is er trouwens niet de enige Vlaming: Robrecht Heyvaert staat als director of photography mee op de set.

Janssens heeft een indrukwekkende staat van dienst als acteur. Hij was onder meer te zien in Windkracht 10, Vermist, De Smaak van De Keyser, Zot van A. en Smoorverliefd. In het buitenland werd zijn naam vooral gemaakt door zijn rol ind’Ardennen.