CLUBNIEUWS. Pozuelo onzeker voor Europa League, Anderlecht heeft geblesseerde teammanager

Racing Genk kan mogelijk niet reken op Pozuelo voor het Europa League-duel tegen Astra Giurgiu. De Spanjaard sukkelt met overbelasting aan de adductoren. Bij Anderlecht is de teammanager de zwaarst geblesseerde. Gunter Van Handenhoven werkt gewoon verder op krukken. Het clubnieuws van de dag.

RACING GENK. Pozuelo onzeker voor Europa League

De kans is reëel dat Alejandro Pozuelo het Europa League-duel van donderdag moet missen. De Spanjaard sukkelt al een poos met overbelasting aan de adductoren en staakte gisteren de training. Het is zeer de vraag of coach Stuivenberg, die Pozuelo in de derby tegen STVV uit voorzorg al vroeg wisselde, risico’s wil nemen. De match van zondagavond tegen Charleroi is immers cruciaal met het oog op Play-off 1. Vandaag wordt de knoop doorgehakt, Stuivenberg wacht de ochtendtraining af om zijn definitieve selectie voor Astra bekend te maken. Na de lunch vertrekt de Genkse spelersbus naar Maastricht, waar om 14.30 uur wordt opgestegen richting Roemenië.

ANDERLECHT. Teammanager zwaarst geblesseerde

Opvallend beeld bij Anderlecht. Teammanager Gunter Van Handenhoven loopt al een tijdje op krukken, maar blijft zijn werk doen op de bank van paars-wit. Ook zondag tegen Zulte Waregem gaf hij de wissels door en leefde hij mee met het team. Op dit moment heeft RSCA geen zwaar geblesseerde spelers en hun teammanager is er dus het ergste aan toe. Tijdens een match met de veteranen van Londerzeel – waar ook Frutos voetbalt – scheurde Van Handenhoven (ex-Gent, Metz, La Louvière, Lokeren) zijn achillespees af. Dat gebeurde zonder contact met een tegenstander.

KV OOSTENDE. ‘Couckofest’ in de Versluys Arena

Marc Coucke houdt niet alleen van voetbal, maar ook van pittige muziek en leuke feesten. Vrijdagavond 24 februari vinden zijn voorkeuren mekaar in het allereerste ‘Coucko­fest’ in de spektakelzaal Nicolas Feuillatte van de Versluys Arena. “Ook zonder voetbal is er feest in de Versluys Arena”, klinkt het. Dit ‘Couckofest’ wordt een ware cantusavond in Oberbayern-stijl”. De optredende artiesten zijn onder meer Die Original Dorfmusikanten, Yves Segers, Swoop en Garry Hagger. Dresscode: lederhosen en dirndl, een typische Duitse jurk. Er zijn nog 100 tickets aan 35 euro verkrijgbaar. Geïnteresseerden melden zich bij tijs.vanwauwe@kvo.be.

Westerlo betaalt extra om Strandberg op te stellen tegen Club

Westerlo ontvangt vrijdag Club Brugge en hoopt, in volle degradatiestrijd, op een stunt. De laatste zege tegen Club dateert al van 1999 en dus kan het iedereen gebruiken. En dus zeker Carlos Strandberg, de 20-jarige spits die het sinds januari van Club huurt. Maar: wil Westerlo hem opstellen, dan moet het extra betalen. Toen beide clubs de huurovereenkomst tekenden, maakten ze daarover een afspraak. Strandberg speelde zaterdag amper vijf minuten tegen Charleroi, maar was gisteren in de beloftenwedstrijd tegen Eupen wel goed voor een hattrick.

ZULTE WAREGEM. Operatie Derijck goed verlopen

De kijkoperatie aan de rechterknie van Timothy Derijck is goed verlopen. De centrale verdediger onderging een ingreep aan de laterale meniscus en zal vermoedelijk zo’n zestal weken out zijn. Het weefsel aan de meniscus is hersteld en wellicht raakt hij weer speelklaar voor Play-off 1. De bekerfinale tegen Oostende op zaterdag 18 maart komt waarschijnlijk wel nog te vroeg.

LOKEREN. Melnjak en Abdurahimi weg, Copa geblesseerd

Dario Melnjak wordt tot het einde van dit seizoen verhuurd aan zijn ex-club Slaven Belupo, dat ook een aankoopoptie bedong. Melnjak werd eerder verhuurd aan FC Neftchi uit Azerbeidzjan. Voorts hebben Lokeren en Besart Abdurahimi in onderling overleg besloten het contract tussen beiden te ontbinden. Hij was de voorbije maanden op huurbasis aan de slag in de Japanse tweede klasse en trekt nu naar het Macedonische Shkendija. Copa liep in de wedstrijd tegen Club Brugge een contractuur op in de liesstreek en hervat waarschijnlijk woensdag de training.

AA GENT. Beloften winnen van Genk

De Gentse beloften klopten gisteren de leeftijdsgenoten uit Genk met 3-1. Gent startte met vijf spelers van de A-kern in de basis, de bezoekers uit Genk brachten met Naranjo en Susic ook twee bekende namen aan de aftrap. Gent beleefde een droomstart, want al in de tweede minuut opende Walen al de score met een heerlijke volley. Op het halfuur profiteerde Cerovec van een misverstand in de Genkse defensie en was de 2-0 een feit.

Op het uur viel Tino Susic gekwetst uit bij de bezoekers, die Gent nooit echt in de problemen konden brengen. Janssens tekende wel nog voor de de aansluitingstreffer, Lloci besliste de wedstrijd.

STVV. Derbynederlaag zindert nog na

En of de zware derbynederlaag tegen Genk van vrijdag hard is aangekomen bij STVV. “Nochtans waren de omstandigheden gunstig om aan klantenbinding te doen”, zucht CEO Philip Bormans. “De derby wordt altijd opgeklopt, maar wij zijn daar blijkbaar negatief door beïnvloed. Een andere verklaring heb ik niet voor onze barslechte wedstrijd.”

Het zou niet verbazen mocht de wanprestatie van vrijdag de kop kosten van Bagayoko of Valdivia, die kwaliteit en clubsentiment tekortkwamen. “Daar spreek ik me niet over uit”, aldus Bormans. “Ik geef onze fans alleen mee dat we blijven streven naar vooruitgang en verbetering van de kern”, predikt hij rust.

KV MECHELEN. Schade bij El Messaoudi valt mee

De spierblessure van Ahmed El Messaoudi lijkt mee te vallen. De middenvelder van KVM bleef zaterdag tegen Kortrijk aan de kant met last aan de quadriceps. Morgen of woensdag ondergaat hij een nieuwe echo om de exacte duur van zijn afwezigheid te bepalen. Seth De Witte traint in principe vandaag opnieuw mee met de groep. Ook Nicolas Verdier, die door ziekte de match tegen Kortrijk miste, wordt terug op de club verwacht. Gisteren kregen de spelers overigens een vrije dag.

WAASLAND-BEVEREN. Seck en Conté geschorst tegen Moeskroen

Doelman Laszlo Köteles, die afgelopen weekend zijn vader verloor, keert vandaag even terug naar zijn thuisland Hongarije om bij zijn familie te zijn. Köteles is op tijd terug voor de wedstrijd tegen Moeskroen, maar of hij zal spelen, is voorlopig een vraagteken.

Aanvoerder Ibrahima Seck pakte tegen Standard zijn vijfde gele kaart en is geschorst voor de cruciale wedstrijd van dit weekend tegen Moeskroen. Ibrahima Conté werd dan weer met twee gele kaarten uitgesloten en is er zaterdag eveneens niet bij. Een serieuze aderlating voor de Oost-Vlamingen.