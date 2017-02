Record in 2016: maar liefst 948 jaar stadionverbod uitgedeeld

De Belgische voetbal­hooligans zijn het afge­lopen jaar bedeeld met maar liefst 11.379 maanden stadionverbod. Omgerekend 948,25 jaar. Een ­record, zo blijkt uit cijfers van de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Nochtans daalde het aantal pv’s tegen hooligans wel. Maar een paar bekende incidenten, onder meer tijdens de match Antwerp-Eupen, zorgden voor een ferme opstoot in sta­dionverboden.

De incidenten van de match Antwerp-Eupen in 2016 logen er niet om. Na de wedstrijd waarin Antwerp de promotie naar de eerste klasse miste, barstte een gevecht uit dat zich nadien verder zette in de stad, waar er kleine en grote veldslagen uitgevochten werden met de politie. Daarbij werd ook een politiecombi in brand gestoken.

Nu weten we ook wat dat allemaal ‘opgeleverd’ heeft. 1.097 maanden stadionverbod en 50.500 euro aan boetes. De zwaarst gestrafte vechtersbaas kreeg 52 maanden. De hoogste boete voor één persoon bedroeg 3.500 euro boete.

Ferme straffen, maar daarmee haalt de beruchte match toch slechts een tweede plaats in de jaarlijkse top tien. Op één staat de bekerfinale ­Standard-Club Brugge op 20 maart 2016 in Brussel. Zo’n 700 hooligans van beide clubs verzamelden toen in het centrum van de stad voor een grote veldslag. In totaal kregen de vechtersbazen voor die feiten 1.286 maanden stadionverbod en werden er voor 58.750 euro aan boetes ­uit­gedeeld.

Geen reden tot paniek

En zo kom je na een heel jaar dus aan 11.379 maanden, of 948,25 jaar. Sommige van die wedstrijden waren al in 2015, maar er kwam pas een uitspraak in 2016. Bijgevolg staan die matchen ook in het nieuwe rapport. En toch is er volgens welingelichte bronnen bij Binnenlandse Zaken geen reden tot paniek. “Er worden eigenlijk net minder feiten van hooliganisme ge­registreerd. Zo werden in 2016 1.244 pv’s opgesteld. In 2015 waren dat er nog 1.478.” Mo­menteel hebben zo’n 803 mensen een stadionverbod. Ook dat aantal lag in 2015 ­hoger: 822. Er is dus geen ­globale toename van het ­fenomeen hooliganisme.”

In de wandelgang klinkt bovendien dat als Antwerp de promotie had gehaald, er niet gevochten zou zijn en 2016 ingeschreven zou worden als een gemiddeld jaar.

Waakzaamheid

Toch is waakzaamheid geboden. “De uitgesproken straffen lagen inderdaad nog nooit zo hoog. Alleen het jaar 2007 kwam enigszins in de buurt. Bovendien leek het nu ook nodig om sommige ­gevallen heel streng te straffen. Tot 4,5 jaar. We moeten heel aandachtig blijven.”

Dinsdag stelt de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken haar integrale rapport voor.