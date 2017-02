James Cooke is klaar voor volgende stap in relatie

Acteur en spring-in-’t-veld James Cooke (32) is anderhalf jaar samen met zijn vriend. Hij leerde Dorian (23) kennen tijdens een musicalrepetitie en de James is duidelijk klaar voor een volgende stap. Dat onthullen hij deze week in een interview met het weekblad Dag Allemaal.

“Na twee weken zijn we al gaan samenwonen!”, vertelt Dorian. “Ik dacht: dat constant samen willen zijn duurt hooguit een paar weken,” gaat James verder, “maar anderhalf jaar later kunnen we nog steeds niet zonder elkaar.”

Als Dorian “25” antwoordt op de vraag op welke leeftijd hij graag zou trouwen, reageert James verschrikt. “Wablieft! Nóg twee jaar wachten?”

En ook als dan eindelijk zover is, wil James er geen gras over laten groeien. “Sorry, als ik op één knie ga, wil ik de volgende dag al een feestzaal vastleggen. Ik ga me géén drie jaar ‘verloofde’ laten noemen.”