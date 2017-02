Deze oude bekenden testen de proeven van ‘De Mol’

Sinds vorige week is Vlaanderen een mysterie rijker: wekenlang gaan honderdduizenden kijkers op zoek naar de verrader, de ‘mol’ onder elf mediagenieke kandidaten. In HUMO lichten de makers deze week een tipje van de sluier over hoe het er achter de schermen en bij de voorbereidingen van het programma aan toe gaat.

“We hebben lang gediscussieerd over de eerste proef”, moet één van de makers toegeven. In de eerste proef kregen de elf kandidaten de kans om wel of niet op een knop te duwen. Als ze dat deden, kregen alleen de eerste vijf kandidaten met zekerheid toegang tot het vliegtuig dat hen naar verre oorden zou brengen. Drukte niemand af, dan mochten alle elf de kandidaten het vliegtuig op. “Op de redactie vonden sommigen het logisch dat iedereen zou drukken, terwijl anderen dan weer dachten dat niemand dat zou durven. In realiteit bleek het gewoon fiftyfifty te zijn.”

De proeven worden ook grondig getest, vertellen de makers aan het weekblad. “Veel proeven werden dit jaar in België getest, door de kandidaten van vorig jaar, die nog altijd heel hecht zijn.”

De kandidaten van vorig jaar. Foto: VIER

Budgetperikelen

Dat ‘De Mol’ een duur programma is, ziet zelfs de meest onoplettende kijker. Maar toch moeten de makers soms creatief omspringen met de centen. Zo was er in de aflevering van deze week een proef met heel wat wilde dieren. “Die bleken toch wat aan de dure kant te zijn: 3.000 euro voor een leeuw, 1.600 voor een aap... Dus zijn de producers ons komen vragen of we ons luipaard niet konden vervangen door iets goedkopers.”

In de aflevering van maandagavond bleek dat voor de proef geen echt luipaard, maar een productiemedewerker werd gebruikt die wat met een valse staart stond te zwaaien.