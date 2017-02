Na 65 jaar huwelijk bewijst man met prachtige serenade dat hij nog steeds erg verliefd is

Jim en Talma Turley, 83 en 82 jaar, zijn duidelijk nog erg verliefd op elkaar. Het koppel uit West Virginia is al 65 jaar getrouwd, maar dat weerhoudt de man niet om regelmatig zijn romantische kant te laten zien. Zo bracht hij ook naar aanleiding van Valentijn een prachtige serenade aan zijn vrouw.

Het liefdevolle moment werd gefilmd door hun dochter Martha Oxley die de beelden nadien op YouTube plaatste. In al die jaren dat het koppel al samen is, heeft Jim er een gewoonte van gemaakt om op geregelde basis een serenade te brengen. Terwijl hij onder meer “Have I told you lately that I love you?” zingt, blijft Talma verliefd kijken in de ogen van haar echtgenoot.

Ze hebben samen zes kinderen, dertien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen.