Hervallen Hugh Jackman wordt opnieuw voor kanker behandeld

Hoewel hij in 2015 nog kankervrij werd verklaard, heeft Hugh Jackman opnieuw een kankerbehandeling ondergaan. Dat deelde de 48-jarige acteur zelf mee via Twitter.

Op Twitter heeft Hugh Jackman een selfie gedeeld waarop zijn ingepakte neus te zien is die voor de zoveelste keer werd geopereerd. Nochtans werd de Australische acteur in 2015 nog kankervrij verklaard nadat hij al enkele operaties aan de neus had ondergaan. Ook zijn schouder werd eerder al getroffen. Dat de kanker was teruggekomen, werd ontdekt bij een routinecontrole die hij elke drie maanden moet ondergaan.

Slecht nieuws dus voor de 48-jarige, maar hij blijft duidelijk optimistisch. "Alweer een basocellulair carcinoom (kwaadaardige huidtumor, nvdr.). Dankzij de regelmatige consultaties en de fantastische dokters gaat het goed. Het ziet er slechter uit met het verband erop dan eraf. Gebruik zonnecrème", klinkt het onder de foto.

Dat hij dat laatste deelde, is geen toeval. Hij heeft er namelijk zijn missie van gemaakt mensen in het algemeen en in het bijzonder zijn zonnekloppende landgenoten aan te sporen vaker zonnecrème te gebruiken om zich zo beter tegen huidkanker te beschermen.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 13 februari 2017

