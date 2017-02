Woedende menigte bestormt politiekantoor en vermoordt koppel ‘dat overspel pleegde’

Een gewapende, woedende menigte heeft in de Afghaanse provincie Nuristan een jong koppel gedood. Het koppel wilde er samen vandoor gaan om te ontsnappen uit een gearrangeerd huwelijk.

De 18-jarige Fatiha was beloofd aan een oudere man. Ze moest met hem trouwen tegen haar wil. Nochtans hád Fatiha al een vriend; Hedayatullah, een jonge twintiger uit een naburig dorp in het oosten van Afghanistan. Fatiha en Hedayatullah wilden er samen vandoor gaan. De jonge vrouw was van plan om naar Hedayatullah te gaan, die stond te wachten aan de andere kant van een heuvel. Maar twee jongens alarmeerden de politie omdat ze het verdacht vonden dat Fatiha alleen op stap was.

Maar nog voor Fatiha en Hedayatullah hun plan konden uitvoeren om samen weg te vluchten, werden ze afgelopen weekend opgepakt door de politie voor overspel. De twee zeiden dat ze getrouwd waren, maar de politie geloofde hen niet omdat ze elk uit een ander district afkomstig waren.

“Geen andere keuze dan koppel over te leveren”

Terwijl het koppel vast zat in het politiekantoor, verzamelde in geen tijd een menigte voor het kantoor. De menigte werd geleid door de echtgenoot van Fatiha en zijn familie. Maar ook familie van Fatiha zelf sloot zich aan. Zo zeggen getuigen dat onder andere ook de broers en neven van Fatiha tussen de menigte stonden. Uiteindelijk groeide de menigte, allemaal mannen, aan tot bijna 300. Allemaal hadden ze zich bewapend. In het politiekantoor zelf waren maar 30 agenten aan het werk. “Als de politieagenten zouden geschoten hebben, zou het tot een bloedbad gekomen zijn”, zegt Hafiz Abdul Qayoom, de gouverneur van Nuristan.

Geen bijstand

De politie had bijstand gevraagd van een korps uit een naburig district, maar dat korps geraakte niet tot bij het politiekantoor omwille van de sneeuw. Volgens Qayoom had de politie geen andere keuze dan het koppel over te leveren aan de woedende menigte, “zeker nadat drie agenten al gewond waren geraakt door kogels”, zo klinkt het. “Als onze agenten meer weerstand hadden geboden, zou dit zijn uitgedraaid op een ramp.”

Door de sneeuw raakte een korps uit een naburig district niet tot bij het bewuste politiekantoor. Foto: AFP

Meerdere mannen hebben daarop het kantoor bestormd en Fatiha en Hedayatullah naar buiten gesleurd. Salam Khan, een 22-jarige getuige, beschrijft hoe het koppel werd mishandeld. “De neven van Fatiha sloegen haar met hun blote vuisten, en ze riepen haar toe “Waarom heb je dit in godsnaam gedaan?!”, daarna schoot haar oudere broer haar neer. Niet veel later vuurde ook haar jongere broer meerdere kogels af.

De echtgenoot van Fatiha schoot Hedayatullah dood. De gouverneur van Qayoom beloofde een delegatie speurders te sturen naar de wijk waar het incident gebeurde om de moorden te onderzoeken. Voorlopig werd er nog niemand opgepakt voor het doden van het koppel of voor het schieten op de politie.

Eremoorden

Gearrangeerde huwelijken zijn geen uitzondering in Afghanistan. Volgens de Shariah-wet moeten beide partijen daarvoor toestemmen. Maar in veel delen van het land regelt de vader vaak zonder medeweten en toestemming een huwelijk voor hun dochter. Ze beloven hun dochter aan een (vaak oudere) man zonder dat de dochter dit wil. Wanneer er dan eremoorden gebeuren nadat de jonge vrouw weigert in het huwelijk te stappen, zoals nu in Nuristan, steunt de overheid vaak de families die hun dochter, zus of nicht vermoord hebben.

Volgens de Afghaanse Independent Human Rights Commission gebeuren zo’n eremoorden zeer vaak in Nuristan, maar komt zoiets zelden in de media.