Hij redde haar leven in het concentratiekamp, nu vieren ze hun 71ste Valentijnsdag samen

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog maakte John Mackay (96) deel uit van een groep soldaten die een aantal gevangenen bevrijdde uit het concentratiekamp in Auschwitz. Een van de joodse slachtoffers was Edith Steiner (92), met wie hij uiteindelijk in het huwelijksbootje stapte. Intussen is het koppel nog steeds gelukkig samen.

De toen twintigjarige Hongaarse Edith Steiner was samen met haar moeder de enige van haar familie die niet naar de gaskamers was gestuurd. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werden zij bevrijd uit het concentratiekamp in Auschwitz. Een van haar redders was de Schotse soldaat John Mackay.

Zijn oog viel op haar tijdens een feest om de bevrijding te vieren. Omdat hij te beschaamd was om haar aan te spreken, stuurde hij een vriend op haar af om haar ten dans te vragen. Zij antwoordde dat ze wou op voorwaarde dat hij het haar zelf vroeg.

En zo geschiedde. Wat volgde, was een prachtige romance die Edith en haar moeder uiteindelijk naar Schotland brachten. Edith en John stapten in 1946 in het huwelijksbootje.

Scottish soldier who rescued Jew to celebrate Valentine's Day https://t.co/8wjJCZtxzC via @MailOnline — Lynsey (@Lyntweetzz) 14 februari 2017

Ze bouwden een familie met twee kinderen, zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen op. Samen runden ze ook jarenlang een hotel in het Schotse dorp Pitlochry. Intussen verblijven ze allebei in een rusthuis. Maar ze zijn nog steeds gelukkig samen. En vandaag (dinsdag) vieren ze hun 71ste Valentijnsdag.

Hun advies aan jonge koppels? Het hele jaar door romantisch zijn. Niet alleen op 14 februari. “John is een echte gentleman”, zegt Pamela Shaw van het rusthuis waar ze verblijven. “Hij zet het geluk van Edith altijd op de eerste plaats. Ze noemen elkaar ook dagelijks nog “lieveling”. Iedereen kan meteen zien hoeveel ze van elkaar houden.”