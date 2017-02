Bella Hadid praat openlijk over pijnlijke relatiebreuk met The Weeknd

Topmodel Bella Hadid (20) ziet af na de breuk met Abel Tesfaye (26), beter bekend als The Weeknd. Dat heeft ze toegegeven in een interview met Teen Vogue. Dat alles zich in de openbaarheid afspeelt, maakt het volgens haar extra moeilijk. "Het was mijn eerste breuk en dan nog zo publiekelijk", klinkt het.

Slechts enkele weken nadat er een einde was gekomen aan hun relatie kwamen Bella Hadid en The Weeknd elkaar opnieuw tegen. Niet ergens privé, maar wel op de catwalk van de Victoria's Secret-modeshow waarin Bella meeliep en hij enkele van zijn hits zong. Het was een netelig moment voor het topmodel.

Ondertussen heeft The Weeknd al opnieuw de liefde gevonden in de armen van Selena Gomez, iets wat ook zij op de voet kan volgen via sociale media. Dubbel zo pijnlijk dus, moet ze toegeven. "Het is moeilijk om het einde van een relatie zo publiekelijk te beleven. Als je een outsider bent dan denk je misschien dat ik het goed heb aangepakt, maar je voelt het altijd in je hart en je voelt het hard. Het zal nog wel een tijdje moeilijk blijven", vertelt ze aan Teen Vogue.

Toch heeft ze geen slecht woord over hem. "Liefde doet pijn, maar je moet er jezelf doorsleuren. Ik zal hem altijd respecteren en van hem blijven houden. Aan het einde van de dag wil je geen brug opblazen waar je zo hard aan hebt gebouwd."

Het koppel ging in november uit elkaar na een relatie van anderhalf jaar. Voor Bella was het naar eigen zeggen haar eerste gebroken hart. Ze zeggen niet voor niets 'the first cut is the deepest' in het Engels.