Wie haalt play-off 1? Zeven teams strijden om de laatste drie plaatsen

Al elk seizoen volstond 50 punten voor een PO1-ticket. Dit lijkt dit seizoen minder zeker. Onze club-watchers wegen minutieus de kansen van de zeven clubs die strijden voor plaats 3 tot 6 en komen tot de conclusie dat AA Gent nog steeds meer kans maakt dan Mechelen en Genk.

Zulte Waregem: 3e met 47 punten, kans op PO1: 90%

Élke herfstkampioen haalde tot nu een PO1-ticket én won Essevee vanaf de terugronde maar drie ­matchen (op elf!) meer, het staat nóg stevig derde. De West-Vlamingen moeten zich ondanks een ­mindere vorm en het wegvallen van defensieve sterkhouders De fauw en Derijck niet veel zorgen meer maken. In principe volstaan 51 punten, gezien de ongeslagen thuisreputatie moeten de thuis­matchen tegen STVV en Westerlo volstaan voor 4 punten op 12 – dan mag het nog mislopen in Brugge en Eupen. En dat is zelfs nog iets minder dan de magere 14 op 33 van de laatste elf matchen.

Zulte Waregem speelt nog thuis tegen Sint-Truiden en ­Westerlo, nog uit naar Club Brugge en Eupen.

KV Oostende: 4e met 45 punten, kans op PO1: 70%



Geen topvoetbal en toch winnen: dat is momenteel de formule van KV Oostende en dat moet als vierde in klassement in principe volstaan om Play-off 1 af te dwingen. Stokt de frivoliteit, dan moet het maar op basis van mentaliteit en inzet. Dankzij de bekerfinale is er trouwens al wat druk weggevallen bij de kustploeg.

Bovendien ontvangt KVO dit weekend Anderlecht en in de topwedstrijden – zeker thuis – presteert de kustploeg altijd beter.

Lukt het niet tegen Anderlecht dan kan de druk wel weer stijgen. KV Oostende slikt heel vaak minstens één tegendoelpunt en kan dan twijfelen, maar hun programma laat toe om toch voldoende punten te pakken

Nog thuis tegen Anderlecht en ­Lokeren, nog uit naar Westerlo en Standard.

Charleroi: 5e met 43 punten, kans op PO1: 65%

Of Charleroi Play-off 1 haalt, zal sterk afhangen van de wedstrijd dit weekend bij Genk. Bij verlies wippen de Limburgers over Charleroi en ziet het er benauwd uit voor de Carolo's, bij winst – of zelfs een ­gelijkspel – kan én mag Play-off 1 Charleroi niet meer ontglippen.

In de laatste drie competitie­matchen neemt Charleroi het ­respectievelijk op tegen STVV, Kortrijk en Lokeren: drie ploegen die niets meer te winnen of verliezen hebben. Drie ploegen die misschien eerder hopen op een klepper als Gent, Standard en Racing Genk in Play-off 2 dan Charleroi – toch geen publiekstrekker voor Vlaamse ploegen.

Nog thuis tegen Sint-Truiden en ­Kortrijk, uit naar Genk en Lokeren.

AA Gent: 8e met 40 punten, kans op PO1: 60%

AA Gent heeft niet het moeilijkste programma, maar zaterdag is nogmaals gebleken dat ploegen zich tegen AA Gent meer dan ooit ingraven omdat ze weten dat de Buffalo’s moeite hebben om gesloten matchen tegen de mindere goden te winnen. Moeskroen en Waasland-Beveren weten wat hen te doen staat. De Buffalo’s hebben er flink wat kwaliteit bijgehaald, maar het belangrijkste hiaat is niet ingevuld: een spelbepalende middenvelder. AA Gent ontvangt nog KV Mechelen en heeft tegenover Malinwa zijn lot nog in eigen handen, maar tegenover Genk niet. Anderzijds is het zeer onwaarschijnlijk dat Genk gezien het zware programma het perfecte parcours rijdt.

Nog thuis tegen Moeskroen en KV Mechelen, nog uit naar Standard en Waasland-Beveren.

RC Genk: 7e met 41 punten, kans op PO1: 45%

Ondanks het vertrek van Ndidi en ­Bailey en ondanks de knieblessure van ­Karelis pakte Genk in de Jupiler League 13 op 18 in 2017. Dat is beter dan de concurrenten Oostende, Charleroi, Gent en Mechelen. Sleutelwedstrijd wordt de komst nu zondag van Charleroi.

Bij winst staan de Limburgers weer met beide voeten in de top zes en krijgen ze een boost in het vooruitzicht van de confrontaties met Anderlecht en Club Brugge, bij verlies is het over en sluiten. Vraag is of de jonge garde van Stuivenberg opgewassen is tegen die druk en of het programma uiteindelijk niet te zwaar zal wegen. Niet vergeten, er staan deze en komende week ook nog Europese duels met het Roemeense Astra ­Giurgiu op de kalender.

Nog thuis tegen Charleroi en Club Brugge, nog uit naar Anderlecht en ­Westerlo.

KV Mechelen: 6e met 41 punten, kans op PO1: 40%

KV Mechelen is de ultieme underdog. Het speelde als enige nog nooit Play-off 1 – in 2011 kwam het één schamel puntje tekort. KV heeft zijn troeven. Het hield het vaakst de nul: dertien keer al, dus in 50% van zijn duels (26). Er staat dan ook een stevig blok en Coosemans keept de laatste maanden op hoog niveau. En ook al wil iedereen dolgraag in die top zes eindigen – Yannick Ferrera op kop –, in Mechelen is de druk het kleinst. Het probleem: na de thuismatch ­tegen het defensieve Lokeren volgen nog duels tegen Standard (uit), ­Anderlecht (thuis) en AA Gent (uit), op papier drie sterkere clubs. Play-off 1 halen zou een huzarenstukje zijn – lees: gezien het programma wordt het lastig.

Nog thuis tegen Lokeren en ­Anderlecht, uit naar Standard en Gent.



Standard: 9e met 36 punten, kans op PO1: 10%

Stiekem hoopt Standard dat het BAS alsnog de drie punten van ­tegen Charleroi cadeau geeft. Gebeurt dat, dan komt de club plots op twee puntjes van Play-off 1. Met nog thuiswed­strijden tegen AA Gent, KV Mechelen en Oostende in het verschiet, opent dat op ­papier perspectief. Al zal het alles moeten winnen, gezien het nog drie clubs moet passeren. Wanneer we het spelpeil van de Rouches erop naslaan, zien we dat niet gebeuren. Te veel klad in het spel, te veel ­rumoer in de bestuurskamers, te weinig vuur op het veld en niet efficiënt genoeg voor de goal. Standard zal zich moeten verzoenen met een rol als scherprechter.

Nog thuis tegen AA Gent, KV Mechelen en Oostende, nog uit naar Moeskroen.