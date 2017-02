Burger King is klaar om eerste Belgische restaurants te openen

De eigenaars van fastfoodketen Burger King openen allicht begin juli hun eerste fastfoodrestaurant in België. Tegen einde dit jaar moeten vijf tot zeven restaurants op volle toeren draaien, zo meldt zakenkrant ‘De Tijd’. De eigenaars van Burger King namen vorig jaar fastfoodketen Quick over.

Moedermaatschappij ‘Burger Brands Belgium’ wil uiteindelijk de zowat 100 Belgische en Luxemburgse Quick-restaurants stuk voor stuk omvormen tot Burger Kings. Toch zal de hagelwitte ‘Q’ op een rode achtergrond niet meteen uit ons straatbeeld verdwijnen. Het merk ‘Burger King’ moet geleidelijk, verspreid over meerdere jaren, zijn intrede maken. In tussen tijd blijven Quick en Burger King als twee verschillende ketens naast elkaar bestaan.

De eerste échte Burger King duikt dus wel al komende zomer op. Waar precies, willen de eigenaars nog niet kwijt. Maar volgens bronnen die ‘De Tijd’ heeft gehoord, is het zeer waarschijnlijk dat die in de stationsbuurt in Namen de deuren opent. Tegen einde dit jaar al moeten vijf tot zeven andere Burger Kings de bekende ‘Whoppers’, ‘Twister Fries’ en ‘Mountain Double Steakhouses’ aan de man brengen.

Toeristische centra

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat die Burger Kings in de andere provinciehoofdsteden hun deuren zullen openen. Daar liggen de grote winkel- en toeristische centra van ons land, wat de bekendheid van het merk in ons land meteen een boost zal geven.

De meeste Quick-restaurants in België worden uitgebaat door franchisenemers. Burger Brands Belgium heeft ze uitgenodigd voor een gesprek einde deze week, om een stand van zaken toe te lichten. Burger King heeft inmiddels ook een agentschap gekozen dat zijn reclame gaat verzorgen. Dat contract ging naar het Franse Buzzman, wat weinig verrassend is, aangezien dat al succesvol de reclame van Burger King in Frankrijk verzorgt, waar een soortgelijke operatie aan de gang is.