Wordt beschuldigde van moord op koppel en neefje verraden door Google Maps?

Een inderhaast opgeroepen IT-expert brengt beschuldigde Amédeo Troiano op het assisenproces in Luik in een lastig parket. Geolokalisatie door Google Maps op de laptop van Troiano toont volgens de expert aan dat het toestel zich in de straat heeft bevonden waar de drievoudige moord werd gepleegd waarvoor de man terechtstaat.

De 34-jarige Troiano wordt ervan verdacht bankdirecteur Benoît Philippens (36), diens echtgenote Carol Haid (38) en hun neefje Esteban C. (9) te hebben gedood met meerdere geweerschoten voor hun villa, in april 2014 in Wezet. De slachtoffers keerden net terug van restaurantbezoek.

Carol en Benoît

Tijdens het onderzoek waren agenten al tot de conclusie over de geolokalisatie gekomen, maar de verdediging van Troiano sprak die uitleg tegen. Een technische raadgever van Troiano verklaarde dat de beschuldigde niet in de straat was op het moment van de zoekopdracht. Die specialist legde uit dat de route was uitgestippeld door op een link bij een persartikel te klikken. Omdat er onenigheid was, had de voorzitter een derde expert de zaak laten bekijken.

Wifi-netwerk op laptop

Die expert presenteerde dinsdag zijn conclusies na een onderzoek van de geolokalisatie via Google Maps. De expert veegde de uitleg van de verdediging van tafel: de computer van Troiano bepaalde wel degelijk zijn positie in de rue de Berneau in Wezet en er werd een route uitgestippeld. De verbinding gebeurde via een Wifi-netwerk. De beschuldigde zou de gewoonte gehad hebben zijn laptop vaak mee te nemen onderweg.

De expert was formeel: “Het meest geloofwaardige scenario is dat de laptop van Amédeo Troiano zijn locatie heeft bepaald in de rue de Berneau op het moment dat een route werd berekend”. Op welk moment de laptop in de straat was, valt maar te bepalen met het wachtwoord van de beschuldigde. Maar die weigert om die informatie vrij te geven. Google kan de gegevens leveren, maar daar is een gerechtelijk bevel voor nodig.