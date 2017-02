Astronomen ontdekken ‘super-Aarde’ waar buitenaards leven mogelijk is

Astronomen hebben zestig nieuwe planeten ontdekt in de buurt van de onze. Daarbij valt er één speciaal op: een ‘super-Aarde’, waarop leven perfect mogelijk is.

Een team van internationale onderzoekers heeft opvallende resultaten geboekt door bijna 61.000 beelden onder de loep te nemen die gedurende 20 jaar gemaakt zijn met de Keck-I-telescoop in Hawaii. Ze vonden maar liefst 60 nieuwe planeten, maar ontdekten ook 54 potentiële planeten. Ze zouden dus zomaar even 114 nieuwe planeten ontdekt kunnen hebben, wat een spectaculaire vondst zou zijn.

Volgens de onderzoekers vertonen enkele van de planeten opvallende gelijkenissen met onze planeet. Leven zou er dus mogelijk zijn.

Een van de planeten is een warme ‘super-Aarde', met een bergachtige oppervlakte. Ze werd aangetroffen in het op drie na dichtste sterrenstelsel bij dat van ons. Gliese 411-b, zoals de planeet genoemd wordt, zou kunnen betekenen dat alle sterren dichtbij de zon planeten hebben die errond draaien. Die zouden dus kunnen lijken op onze planeet en leven mogelijk maken.

De enige Europese onderzoeker die betrokken is bij het onderzoek, was dokter Tuomi. “Het is fascinerend om te weten dat alle sterren waar we naar kijken planeten zouden kunnen hebben die om hen heen draaien”, zegt hij in The Independent. “Astronomen waren daar zelfs vijf jaar geleden nog niet overtuigd van. Door deze ontdekking zullen we een breder begrip krijgen van de sterrenstelsels.”