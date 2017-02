Zo kwam Tom Boonen ten val in Ronde van Oman: bekijk hier de beelden

{STAGE 1 - LAST KILOMETER} @Kristof87 takes the win while Boonen crashes in the final kilometer. Watch the last kilometer of today's stage pic.twitter.com/QZfH6JJUpl

Tom Boonen is meteen in de eerste etappe in de Ronde van Oman gevallen. Boonen zat in de voorbereiding van de sprint in het wiel van Lampaert, toen die plots remde op 700 meter van de finish. Boonen kon niet meer stoppen en viel. Even was er paniek maar uiteindelijk hield hij er enkel wat schaafwonden op zijn rug en zijn elleboog aan over. De kopman van Quick Step Floors had achteraf geruststellend nieuws en start woensdag dus gewoon weer in de tweede rit, dat bevestigde ploegleider Wilfried Peeters. Alexander Kristoff won uiteindelijk de eerste rit na een massasprint en is de eerste leider.

Tom Boonen kwam dinsdag in de eerste etappe van de Ronde van Oman meteen ten val in de sprint. Boonen reed na de finish wel zelf meteen door naar de ploegwagen bij het Naseem Park. Hij liep bij de valpartij vooral schaafwonden op aan de rug, dij en een beetje bloed vloeide ook aan zijn rechterelleboog. Na overleg met ploegleider Wilfried Peeters keerde Boonen terug met de fiets naar het hotel met enkele andere renners. “Tom komt er goed vanaf”, aldus ploegleider Wilfried Peeters. “Morgen start hij gewoon opnieuw.”

Peeters: “Het was even schrikken”

Het liep uiteindelijk dus goed af maar toch, de schrik zat er even in bij Quick Step Floors dat zijn kopman voor het voorjaar bijna zag uitvallen. Boonen is bezig aan zijn laatste weken in het profpeloton. Elke val is er een te veel, temeer hij maar al te graag nog eens wil schitteren in zijn voorjaarsklassiekers.

“Het was even schrikken”, geeft ploegleider Wilfried Peeters toe, “maar meteen toen ik hoorde dat hij weer op de fiets sprong was ik gerustgesteld. Dan weet je dat het goed zit, een renner die op zijn fiets springt, is in orde. Hij heeft al andere valpartijen gehad met grotere gevolgen, dit was er uiteindelijk één met enkel wat schaafwonden. Natuurlijk is het even schrikken. Hij is bezig aan zijn laatste weken. Tom was meteen na de rit ontgoocheld. Het is een gemiste kans, hij kon de rit winnen en zag die kans doorboord. We moeten vooral blij zijn dat hij hier niets aan overhoudt en woensdag gewoon kan starten.”

Moet Boonen wel nog zo’n risico’s nemen, in de sprint, in, slechts de Ronde van Oman? Zelf gaf hij aan begin januari dat hij, als hij zich goed voelt, mee wil sprinten. “Dat is goed voor het vertrouwen en ik wil graag nog veel winnen”, zei hij op het persmoment van het team midden januari in Kortrijk en ook ploegleider Peeters volgt die visie. “Als je het risico te veel wil mijden, dan maak je fouten. Je moet gewoon koersen zoals je dat altijd doet”, klonk het dinsdagavond.

“Tom is gretig, wil graag winnen en hij kan sprinten en zeges pakken, zoals in Argentinië, zoals in Parijs-Brussel vorig jaar”, vervolgde Peeters. “Dan moet hij gewoon zijn kans gaan. Er kan altijd iets gebeuren in een koers, of het nu in de sprint is of niet. Dus ik ben niet akkoord dat hij niet meer moet sprinten om risico’s te schuwen. Een goede sprint, een zege, geeft ook vertrouwen, dat is iets waar een renner ook nood aan heeft. Je mag niet in je hoofd steken dat je risico loopt. Als je dat te veel denkt, dan kan je beter stoppen als coureur. En Tom is nog altijd renner, tot en met Parijs-Roubaix, en zal zich daar ook naar gedragen.”

Boonen: “Nog 40 kilometer gereden om stoom af te laten”

Zelf gaf Boonen na afloop geen commentaar. Wel gaf hij op Instagram aan dat hij wat stoom moest aflaten na zijn valpartij. “Ik heb wat huid achtergelaten op het asfalt”, liet hij optekenen. “Daarna reed ik nog 40 km naar het hotel om wat stoom af te laten. Nu gaat het goed met mij.”

Left some skin on the road today,did an extra 40km to let of some steam. Al good now! #dirtyfaceswinraces #whenthegoinggetstough Een bericht gedeeld door tom boonen (@bomtoonen) op 14 Feb 2017 om 5:16 PST

Lampaert: “Verdorie, dit zal Tom geen deugd doen”

Yves Lampaert maakte deel uit van het sprinttreintje van Tom Boonen maar was dus onbewust de schuldige. “Het gebeurde heel snel”, aldus de West-Vlaming. “Ik wilde aanzetten maar Tyler Farrar maakte voor mij een manoeuvre en ik moest even in de remmen knijpen. Tom raakte mijn wiel en lag tegen de grond. Dat is dikke pech. Verdorie, dat zal hem toch geen deugd doen, een val is nooit goed voor het vertrouwen. Spijtig.”

Tyler Farrar (Dimension Data) was zich van geen kwaad bewust. “We reden met de ploeg aan de rechterzijde van de weg”, deed hij zijn verhaal. “We openen de sprint, ik maak ruimte en ik doe niets verkeerd. Ik hoop dat alles in orde is met Tom, maar ik denk niet dat er mij veel te verwijten valt.”

Kristoff pakt de eerste zege

De zege ging uiteindelijk naar Alexander Kristoff. Vijf renners kleurden vooraf de vlucht van de dag, waaronder Aimé De Gendt. Het vijftal pakte ruim drie minuten voorsprong maar Katusha en Quick Step Floors reden die voorsprong aan flarden. De Gendt kon niet meer mee op 25 kilometer van de streep en loste, de andere renners hielden nog even langer stand maar tien kilometer voor de finish was het ook voor hen einde verhaal.

In de verwachte massasprint maakte Kristoff zijn favorietenrol helemaal waar. De Italiaan Kristian Sbaragli (Dimension Data) werd tweede, zijn landgenoot Sonny Colbrelli (Bahrain - Merida) derde. Kristoff is uiteraard ook de eerste leider maar de sympathieke Noor zat ondanks zijn tweede seizoenszege ook in met de onfortuinlijke Boonen: “Jammer dat hij ten val kwam...”